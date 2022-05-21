Петраков: «Матчу з росією не буде, поки я треную збірну України»

Наставник «синьо-жовтих» вважає, що з орками ніяких відносин мати ніхто не хоче

Головний тренер збірної України Олександр Петраков вважає, що відносини з росією у нашої країни не налагодяться. його цитує Corriere dello Sport.

- Президент Зеленський - символ України, яка не хоче здаватися?

- Я спілкувався з ним двічі. Вперше - після перемоги на чемпіонаті світу U-20 в 2019-му. Він - справжній лідер країни під час війни. Приклад мужності для всіх нас. Президент, який веде свій народ до перемоги.

- Коли війна закінчиться, чи можливо буде налагодити відносини між росіянами і українцями?

- Росіяни зробили все, щоб у нас більше не було ніяких відносин. Не знаю, скільки років має пройти, як вони повинні спокутувати гріхи за всі ці звірства. Ми не можемо мати відносини з ними протягом десятиліть.

- Можете уявити в майбутньому товариський матч між Росією і Україною?

- Ні. Поки я треную збірну, цього точно не будет.

Нагадаємо, 1 -го червня збірна України зіграє проти Шотландії у відборі на ЧС-2022.