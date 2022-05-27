Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
06:00
live
Інформаційний марафон
08:05
Футзал. Parimatch Екстра-ліга. АФФК Суми - Продексім

Петраков: «Ми змоделювали гру збірної Шотландії»

Збірна України провела двосторонній матч
Футбол Збірна України
08:16
Петраков: «Ми змоделювали гру збірної Шотландії»

Головний тренер збірної України Олександр Петраков висловився про останньому матчі команди перед Шотландією. фахівця цитує прес-служба УАФ.

«Я задоволений. Мені дуже сподобалося, як ми грали. Кілька змоделювали гру збірної Шотландії. Одна команда грала за схемою 3 - 5 - 2, 3 - 4 - 4 - десь так. Змоделювали і стандартні положення.

Бойова нічия. Мені сподобалося. Завтра вранці у нас буде одне поновлюване заняття. До нас прийдуть діти. 100 українських дітей, які були змушені виїхати. Ми з ними зустрінемося і дещо подаруємо ».

Матч Шотландія - Україна відбудеться 1 -го червня. Переможець зіграє з Уельсом за право виходу в груповий етап чемпіонату світу-2022 в Катарі.

Петро Приходько
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Олександр Петраков збірна Шотландії (футбол)

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Малиновський: «Нас попросили поставитися до останньої гри як до офіційної»
Малиновський: «Нас попросили поставитися до останньої гри як до офіційної»
Футбол Збірна України
07:58
Фанати збірної Шотландії співатимуть гімн України перед матчем з «синьо-жовтими»
Фанати збірної Шотландії співатимуть гімн України перед матчем з «синьо-жовтими»
Футбол Чемпіонат світу з футболу
26 травня 21:59
Петраков: «Радянська пропаганда вчила нас, що американці - вороги»
Петраков: «Радянська пропаганда вчила нас, що американці - вороги»
Футбол Збірна України
26 травня 20:38
Петраков - про Зеленського: «Слава богу, що ті 73%, які голосували за нього, мали рацію»
Петраков - про Зеленського: «Слава богу, що ті 73%, які голосували за нього, мали рацію»
Футбол Збірна України
26 травня 17:31
3
Петраков - про Шотландію: «Після снарядів, ракет і бомб ми вже нічого не боїмося»
Петраков - про Шотландію: «Після снарядів, ракет і бомб ми вже нічого не боїмося»
Футбол Чемпіонат світу з футболу
26 травня 15:58
Тренер збірної Шотландії: «Справа не в тому, щоб бути поганими хлопцями. Ми всі розуміємо ситуацію України»
Тренер збірної Шотландії: «Справа не в тому, щоб бути поганими хлопцями. Ми всі розуміємо ситуацію України»
Футбол Чемпіонат світу з футболу
26 травня 15:00

Новини: Футбол

Жиру: «Пишаюся, що виграв чемпіонат Італії, як і Шевченко»
Жиру: «Пишаюся, що виграв чемпіонат Італії, як і Шевченко»
Серія А
08:44
Український форвард перейшов в американський клуб
Український форвард перейшов в американський клуб
Українська Прем'єр-ліга
08:27
Петраков: «Ми змоделювали гру збірної Шотландії»
Петраков: «Ми змоделювали гру збірної Шотландії»
Збірна України
08:16
Малиновський: «Нас попросили поставитися до останньої гри як до офіційної»
Малиновський: «Нас попросили поставитися до останньої гри як до офіційної»
Збірна України
07:58
Збірна України провела останній матч перед Шотландією
Збірна України провела останній матч перед Шотландією
Збірна України
26 травня 22:45
Захисник збірної України розповів, що відбувається з його родичами в окупованому Херсоні
Захисник збірної України розповів, що відбувається з його родичами в окупованому Херсоні
Збірна України
26 травня 22:25
Захисник «Реала»: «Сподіваємося, що другий програш у фіналі ЛЧ не буде для Салаха тягарем»
Захисник «Реала»: «Сподіваємося, що другий програш у фіналі ЛЧ не буде для Салаха тягарем»
Ліга чемпіонов UEFA
26 травня 22:15
Фанати збірної Шотландії співатимуть гімн України перед матчем з «синьо-жовтими»
Фанати збірної Шотландії співатимуть гімн України перед матчем з «синьо-жовтими»
Чемпіонат світу з футболу
26 травня 21:59
Клопп: «Для нас величезне значення має той факт, що ми вже вигравали ЛЧ»
Клопп: «Для нас величезне значення має той факт, що ми вже вигравали ЛЧ»
Англійська Прем'єр-ліга
26 травня 21:53
Всі новини

Популярні новини

Лунін – про чемпіонство: «Команда святкує, веселиться, а ти стоїш з телефоном і там приходять новини про прильоти»
Лунін – про чемпіонство: «Команда святкує, веселиться, а ти стоїш з телефоном і там приходять новини про прильоти»
Футбол Прімера
23 травня 19:25
Катерина Усик: «Власти Крыма горят. Они предатели. Понимают все»
Катерина Усик: «Власти Крыма горят. Они предатели. Понимают все»
Бокс Професійний бокс
20 травня 18:59
1
Забарний купив дрон для ЗСУ і хотів це приховати
Забарний купив дрон для ЗСУ і хотів це приховати
Футбол Українська Прем'єр-ліга
24 травня 20:05
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
Футбол Футбол в Європі
26 травня 16:40
«Складно, але не неможливо». Екс чемпіон – щодо реваншу Усик – Джошуа
«Складно, але не неможливо». Екс чемпіон – щодо реваншу Усик – Джошуа
Бокс Професійний бокс
23 травня 10:18
Олена Костевич: «Мої родичі живуть в росії. Вони були в Україні, знають які ми насправді, але телевізор краще всіх пояснить...»
Тема дня
Олена Костевич: «Мої родичі живуть в росії. Вони були в Україні, знають які ми насправді, але телевізор краще всіх пояснить...»
Стрільба кульова
23 травня 18:29
Всі новини