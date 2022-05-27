Петраков: «Ми змоделювали гру збірної Шотландії»

Збірна України провела двосторонній матч

Головний тренер збірної України Олександр Петраков висловився про останньому матчі команди перед Шотландією. фахівця цитує прес-служба УАФ.

«Я задоволений. Мені дуже сподобалося, як ми грали. Кілька змоделювали гру збірної Шотландії. Одна команда грала за схемою 3 - 5 - 2, 3 - 4 - 4 - десь так. Змоделювали і стандартні положення.

Бойова нічия. Мені сподобалося. Завтра вранці у нас буде одне поновлюване заняття. До нас прийдуть діти. 100 українських дітей, які були змушені виїхати. Ми з ними зустрінемося і дещо подаруємо ».

Матч Шотландія - Україна відбудеться 1 -го червня. Переможець зіграє з Уельсом за право виходу в груповий етап чемпіонату світу-2022 в Катарі.