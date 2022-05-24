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Петраков: «На жаль, контрольної гри не буде. Замість спаринга проведемо повноцінну двосторонку»
Наставник збірної України – про підготовку до матчу з Шотландією
18:17
Олександр Петраков / Фото - FacebookГоловний тренер збірної України Олександр Петраков в інтерв'ю прес-службі УАФ висловився щодо рішення не проводити контрольні поєдинки перед майбутньою грою з Шотландією.
Олександр Васильович, судячи з усього, збірної України вже не вдасться провести спаринг заключного тижня підготовки до матчу з шотландцями. Чому так сталося?
«Так, на жаль, контрольної гри не буде. Не вдалося знайти опонента, який підійшов би нам для підготовки і був готовий зіграти в потрібні нам дати – 22-23-го або 26 травня. Перш за все, хочу відзначити, що УАФ спільно з UEFA провели, без перебільшення, титанічну роботу по спарингах. Під час, коли завершуються клубні чемпіонати, а збірні ще не зібралися, знайти спаринг-партнера, який підійшов би для відпрацювання необхідної тактичної схеми на гру з шотландцями, вкрай складно. Знаю, що UEFA звертався з пропозицією з приводу поєдинку в більшість відомих клубів Європи, але вони відмовилися в силу своїх обставин. Вже фактично домовилися про товариському матчі 26 травня з Демократичною Республікою Конго, проте африканці відмовилися в останній момент по тільки їм відомих причин».
Чи були ще якісь варіанти?
«Була можливість зіграти з двома клубами Сегунди, але я вважаю, що спаринг з цими командами, при всій повазі до них, не дав би нам користі, та й їхати тепер в жарку Іспанію, коли грати потрібно на туманному Альбіоні, плюс переїзд туди-сюди - це все виснажує ... Було пропозицію від збірної Литви зіграти матч у них, проте на штучному полі, що нам могло перешкодити. Мальта готова була зіграти, але 27-28 травня, а це занадто пізно для нас, з огляду на відновлення перед поєдинком в Шотландії. Виник ще варіант з Венесуелою, але я вже на той час прийняв рішення, що краще буде провести двосторонню гру, в якій майже всі наші виконавці отримають по 90 хвилин навантаження, чого неможливо домогтися в будь-якому контрольному матчі. Тобто варіанти були, але з тих чи інших причин вони нам не підійшли. Це моє рішення як головного тренера».
Значить, спаринг буде, але внутрішній…
«Так, зараз це більш доцільно. Розділимо збірну на два склади, зіграємо в тренувальному центрі Футбольного союзу Словенії, де ми готуємося більше трьох тижнів, на вже добре знайомому нам поле, без зайвих переїздів і зміни клімату. У ситуації, що склалася це єдиний прийнятний варіант».
Матч Шотландія – Україна запланований на 1 червня. Переможець цього протистояння зіграє з Уельсом за путівку на чемпіонат світу-2022.
Напередодні тренерський штаб збірної Шотландії визначився з футболістами, які викликані на матч плей-офф за вихід на ЧС-2022 з Україною.
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