Петраков: «Потрапляння на ЧС стало б ковтком повітря в боротьбі України за незалежність»

Національна команда хоче принести радість всій країні

Головний тренер збірної України Олександр Петраков висловився про потенційний вихід своєї команди на ЧС-2022. його цитує Corriere dello Sport.

- Ми тут, щоб відстоювати інтереси України в світі футболу. Українці чекають від нас перемог. Якщо нам вдасться досягти нашої мети, ми підвищимо моральний дух людей. Така відповідальність допомагає сфокусуватися на завданні і викладатися по максимуму.

- Вперше в кар'єрі ви повинні більше думати про психологічний стан гравців, ніж про їх фізичних кондиціях?

- Так. Нинішню ситуацію не можна порівняти ні з чим, що зі мною було раніше. Я ніколи раніше не тренував команду під час війни, коли хлопці постійно переживають за рідних і батьківщину. Це непросто, але я знаю, як розрядити обстановку.

Часто розповідаю футбольні історії, жартую, щоб відвернути їх. Ми всі розуміємо, чого чекають від нас українці. На нас - величезна відповідальність.

- Що може дати футбол Україні, на яку напала Росія?

- Футбол може принести радість, особливо коли твоя улюблена команда перемагає. Збірну підтримують всі українці, від молоді до людей похилого віку.

- І це велика мотивація для вас.

- Футболісти отримують багато повідомлення від військових з фронту. Нам пишуть: «Ми захищаємо країну тут, в окопах, а ви захищаєте її честь на футбольному полі!» Україна тільки один раз в історії грала на чемпіонаті світу. Потрапити на ЧС в таких умовах - більше, ніж спортивний успіх. Це стало б ковтком свіжого повітря в нашій битві за свободу і незавісімость.



Нагадаємо, 1 -го червня збірна України зіграє проти Шотландії у відборі на ЧС-2022.