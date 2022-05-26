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Петраков - про Шотландію: «Після снарядів, ракет і бомб ми вже нічого не боїмося»

Головний матч року для збірної України відбудеться 1-го червня
Футбол Чемпіонат світу з футболу
15:58
Петраков - про Шотландію: «Після снарядів, ракет і бомб ми вже нічого не боїмося»

Головний тренер збірної України Олександр Петраков висловився про прийдешнє матчі з Шотландією в відборі на ЧС-2022. його цитує The Time.

«На стадіоні« Хемпден Парк »буде неймовірна атмосфера. Після снарядів, ракет і бомб, ми вже нічого не боїмося.

Ставлення до росії? Немає злості, тільки ненависть. Російські солдати не сприймають нас і думають, що ми нація другого сорту ».

Матч Шотландія - Україна відбудеться 1 -го червня. Переможець зіграє з Уельсом за право виходу в груповий етап чемпіонату світу-2022 в Катарі.

Петро Приходько
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Теги

Олександр Петраков збірна Шотландії (футбол)

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