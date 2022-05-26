Петраков - про Шотландію: «Після снарядів, ракет і бомб ми вже нічого не боїмося»
Петраков - про Зеленського: «Слава богу, що ті 73%, які голосували за нього, мали рацію»
Головний тренер збірної України висловився про президента країни
17:31
Головний тренер збірної України Олександр Петраков висловився про президента країни Володимирі Зеленському. фахівця цитує Time.
«Він дуже позитивний чоловік, дуже привітний і великий футбольний фанат.
Я голосував за нього. І слава богу, що ті 73 %, які голосували за нього на виборах, мали рацію ».
Раніше Петраков заявив, що збірна України не боїться Шотландію напередодні матчу за вихід на ЧС-2022.
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