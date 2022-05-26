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Петраков - про Зеленського: «Слава богу, що ті 73%, які голосували за нього, мали рацію»

Головний тренер збірної України висловився про президента країни
Футбол Збірна України
17:31
Петраков - про Зеленського: «Слава богу, що ті 73%, які голосували за нього, мали рацію»

Головний тренер збірної України Олександр Петраков висловився про президента країни Володимирі Зеленському. фахівця цитує Time.

«Він дуже позитивний чоловік, дуже привітний і великий футбольний фанат.

Я голосував за нього. І слава богу, що ті 73 %, які голосували за нього на виборах, мали рацію ».

Раніше Петраков заявив, що збірна України не боїться Шотландію напередодні матчу за вихід на ЧС-2022.

Петро Приходько
Рейтинг:
(Голосів: 3)

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Олександр Петраков

Коментарі 3

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26 травня 2022р. 17:46
73% "праві", а зайву кров всі проливають.
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26 травня 2022р. 17:44
Боже, краще б він мовчав. Ті припочаткові 73 перед війною лічилися вже 25%. І тільки тому, що не втік і гарно говорить перед іноземними парламентами - з нього зробили героя.
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26 травня 2022р. 17:43
Хто б говорив.. політик? ми від нього вже постраждали і ще постраждаємо. Я, щоб ви знали, проти Порошенка.
0 0
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