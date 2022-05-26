Петраков - про Зеленського: «Слава богу, що ті 73%, які голосували за нього, мали рацію»
Петраков: «Радянська пропаганда вчила нас, що американці - вороги»
Головний тренер збірної України вдячний США за підтримку
20:38
Головний тренер збірної України Олександр Петраков висловився про радянську пропаганді. фахівця цитує Time.
«Чи є у мене що сказати американцям? Велике велике спасибі. Я ріс і жив в Радянському Союзі, і я не міг уявити, що люди, яких я вважав нашими братами, з якими я спав і їв, можуть нас вбивати. З іншого боку, радянська пропаганда вчила нас, що німці і американці - наші вороги. Тому я дуже і дуже вдячний за вашу підтримку »
раніше Петраков розповів, чому не опинився в теробороні.