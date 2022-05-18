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Петраков розповів про характер травми Попова

На щастя, захисник відновиться до матчу з Шотландією
Футбол Збірна України
18 травня 23:18
Петраков розповів про характер травми Попова

Головний тренер збірної України Олександр Петраков розповів про травму Дениса Попова, Яку він отримав в матчі з «Емполі» (3: 1). фахівця цитує прес-служба УАФ.

«Головне, щоб всі були здорові. Тепер буде тур в англійській прем'єр-лізі. Малиновський упускає матч, він раніше приїде. Денис Попов був в Римі, подивився його професор. Сказали, що ахіл цілий, незначні пошкодження. Завтра його подивиться лікар. Сказали, що близько тижня... Не знаю, скільки. По ньому все страшно позаду ».

Нагадаємо, Петраков дав своїм підопічним кілька вихідних після гри з «Рієкою» (1: 1).

Петро Приходько
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Олександр Петраков Денис Попов

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