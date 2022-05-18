Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Тема дняШевченко зустрівся з Зеленським задля дуже важливої мети
Зараз в ефірі
21:00
live
Інформаційний марафон
23:00
Тімберспорт. Чемпіонат світу. Прага

Петраков розповів про найближчі плани збірної України

До матчу з Шотландією залишилося трохи менше 2-х тижнів
Футбол Збірна України
22:08
Петраков розповів про найближчі плани збірної України

Головний тренер збірної України Олександр Петраков розповів про найближчих планах національної команди. його цитує прес-служба УАФ.

«23 травня ще немає гри, але мені кажуть, що зроблять, що вона буде. Я не маю права говорити, але давайте я вам скажу: на 90 відсотків ми зіграємо з ДР Конго. Це 26 травня, коли зберуться всі легіонери. Це наші найближчі плани. 30 травня вилетимо в Глазго »

Раніше Петраков заявив, що дасть кілька вихідних своїм гравцям після матчу з «Рієкою» (1: 1).

Петро Приходько
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Олександр Петраков УАФ

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Петраков розповів про характер травми Попова
Петраков розповів про характер травми Попова
Футбол Збірна України
23:18
Петраков: «В наступному контрольному матчі на поле вийдуть 11 нових гравців»
Петраков: «В наступному контрольному матчі на поле вийдуть 11 нових гравців»
Футбол Збірна України
11:03
«Відпущу до дружини». Петраков розповів про ушкодження гравця «Динамо»
«Відпущу до дружини». Петраков розповів про ушкодження гравця «Динамо»
Футбол Збірна України
07:52
Бєсєдін, Буяльський і Гармаш не зіграють з Шотландією у плей-офф відбору на ЧС-2022
Бєсєдін, Буяльський і Гармаш не зіграють з Шотландією у плей-офф відбору на ЧС-2022
Футбол Збірна України
16 травня 21:27
Сікан, Зубков та Качараба приєдналися до збірної України у Словенії
Сікан, Зубков та Качараба приєдналися до збірної України у Словенії
Футбол Збірна України
16 травня 19:27
Емоційний підйом. Як гравці збірної України вболівали за Kalush Orchestra на Євробаченні
Емоційний підйом. Як гравці збірної України вболівали за Kalush Orchestra на Євробаченні
Футбол Збірна України
16 травня 13:56

Новини: Футбол

Петраков розповів про характер травми Попова
Петраков розповів про характер травми Попова
Збірна України
23:18
38-річний екс-гравець «Шахтаря» має намір продовжити кар'єру
38-річний екс-гравець «Шахтаря» має намір продовжити кар'єру
У світі
22:41
Петраков розповів про найближчі плани збірної України
Петраков розповів про найближчі плани збірної України
Збірна України
22:08
Моуріньо хоче бачити Мудрика в «Ромі»
Моуріньо хоче бачити Мудрика в «Ромі»
Українська Прем'єр-ліга
21:59
Петраков: «Футболістам збірної України 2 дня потрібно в ліжку попрацювати, вони їдуть до жінок»
Петраков: «Футболістам збірної України 2 дня потрібно в ліжку попрацювати, вони їдуть до жінок»
Збірна України
21:49
Гол Гармаша приніс Україні нічию з «Рієкою»
Гол Гармаша приніс Україні нічию з «Рієкою»
Збірна України
20:59
Шевченко назвав топ-футболіста, який найбільше підтримав Україну
Шевченко назвав топ-футболіста, який найбільше підтримав Україну
Футбол в Європі
19:59
Шевченко: «Жоден російський спортсмен не повинен брати участь в жодному змаганні»
Шевченко: «Жоден російський спортсмен не повинен брати участь в жодному змаганні»
Українська Прем'єр-ліга
19:55
Відомий стартовий склад збірної України на матч з «Рієкою»
Відомий стартовий склад збірної України на матч з «Рієкою»
Збірна України
18:35
Всі новини

Популярні новини

«Шкода, що так пізно». Український топ-спортсмен назвав «мудаком» померлого Кравчука
«Шкода, що так пізно». Український топ-спортсмен назвав «мудаком» померлого Кравчука
Карате
11 травня 09:58
11
Катерина Усик: «Люди, которые находятся на территории Мариуполя, думають, что и Киев, и всю Украину уже взяли»
Катерина Усик: «Люди, которые находятся на территории Мариуполя, думають, что и Киев, и всю Украину уже взяли»
Бокс Професійний бокс
12 травня 20:17
8
Вперше після Майка Тайсона. Усик став першим супертяжем в 21 столітті, який очолив P4P від The Ring
Вперше після Майка Тайсона. Усик став першим супертяжем в 21 столітті, який очолив P4P від The Ring
Бокс Професійний бокс
13 травня 09:05
1
Тато буде дуже незадоволений. Сина Холіфілда важко нокаутував джорнімен. Відео
Тато буде дуже незадоволений. Сина Холіфілда важко нокаутував джорнімен. Відео
Бокс Професійний бокс
15 травня 09:05
Дружина Усика підтримала Одесу відвертим фото
Дружина Усика підтримала Одесу відвертим фото
Бокс Професійний бокс
13 травня 12:23
Кличко: «Якщо буде критична ситуація, то футболісти «Динамо» і «Шахтаря» візьмуть в руки зброю»
Кличко: «Якщо буде критична ситуація, то футболісти «Динамо» і «Шахтаря» візьмуть в руки зброю»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
17 травня 19:44
Всі новини