Президент УАФ: «Хотіли б, щоб усі клуби продовжили існувати, але розуміємо, що війна торкнеться усіх гілок життя»
Петраков розповів про найближчі плани збірної України
До матчу з Шотландією залишилося трохи менше 2-х тижнів
22:08
Головний тренер збірної України Олександр Петраков розповів про найближчих планах національної команди. його цитує прес-служба УАФ.
«23 травня ще немає гри, але мені кажуть, що зроблять, що вона буде. Я не маю права говорити, але давайте я вам скажу: на 90 відсотків ми зіграємо з ДР Конго. Це 26 травня, коли зберуться всі легіонери. Це наші найближчі плани. 30 травня вилетимо в Глазго »
Раніше Петраков заявив, що дасть кілька вихідних своїм гравцям після матчу з «Рієкою» (1: 1).
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