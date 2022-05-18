Петраков: «В наступному контрольному матчі на поле вийдуть 11 нових гравців»

Головний тренер збірної України підбив підсумки матчу з «Емполі»

Головний тренер збірної України Олександр Петраков висловився щодо матчу з «Емполі» та поговорив про підготовку команди.



Чи сподобалася вам гра? Чому ви хотіли грати саме проти «Емполі»?

«Емполі» нам допоміг, відгукнувся, оскільки не вдалося зіграти з «Удінезе». Не було такого, що я вибирав суперника. Дуже дякую італійцям – клубу, президенту, головному тренеру, гравцям – за прийом.

Як ви готуєте команду, зважаючи на поточну ситуацію в Україні?

Було важко, коли тільки зібралися. Я дякую хлопцям за те, що вони мене слухають і виконують усе, що я їм кажу. Їм дуже тяжко. Сьогодні на кромці поля я з ними разом практично грав, старався, щоб вони фізично підтягнулися. Я їх гнав уперед, багато хто ледве переставляв ноги. Але я дякую їм за те, що дотягнули до завершення, вони молодці. Нам потрібні контрольні матчі. Проблема в тому, що ми зовсім не грали спаринги.

Який склад збірної України ми побачимо завтра в матчі проти «Рієки»?

Жодних секретів немає. Зранку ми вилітаємо до Хорватії, прибуваємо на місце, обідаємо. Завтра на поле вийдуть 11 нових гравців.

Олександр Піхальонок у другому матчі поспіль забиває й демонструє хороший рівень гри. Роман Яремчук нещодавно прибув до розташування збірної й також сьогодні відзначився. Прокоментуйте їхні дії.

Яремчук провів останній матч 13 травня, одразу вилетів до збірної, не просив вихідних. Ми з Романом працюємо, він залишається на 15-20 хвилин після тренувань, щоб працювати над реалізацією. Із ним усе гаразд, сьогодні в нього були моменти. Дай Боже, у Глазго він заб’є стільки, скільки потрібно. Щодо Піхальонка, то не потрібно його перехвалювати. Це товариська гра. Хлопець молодий, нехай грає, я радий за нього.

Чи дивилися ви Євробачення?

Дивився, уся команда дивилася. Дуже раді нашій перемозі.

У червні на збірну України очікує велика кількість матчів. Чи є у вас розуміння, скільки необхідно гравців, щоб витримати цей шалений ритм і робити ротацію?

Я про це думаю вже давно. Ви бачите, що хлопці отримують дуже великі навантаження. Травм зазнали Попов, Булеца, Гуцуляк… Я розмовляв із президентом УАФ, сказав йому, що хочу провести п’ять спарингів. Також попросив взяти із собою 27-х гравців до Глазго й на наступні поєдинки.

Нагадаємо, що збірна України виграла другий контрольний матч поспіль.