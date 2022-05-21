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Петраков: «Я добре вивчив манеру гри Шотландії»

Надважливий матч відбудеться 1-го червня
Футбол Збірна України
14:12
Петраков: «Я добре вивчив манеру гри Шотландії»

Головний тренер збірної України Олександр Петраков висловився про збірну Шотландії - суперника «синьо-жовтих» в стиковому матчі за вихід на ЧС-2022. його цитує Corriere dello Sport.

- Що думаєте про Шотландію?

- Дуже сильна команда, її лідер - Робертсон з «Ліверпуля», багато футболісти грають в Англії. Вони швидкі, атлетичні, я дуже добре вивчив їх манеру гри з моменту жеребкування, ще до війни. Потім півтора місяці не міг дивитися футбол…

У Шотландії, де їх буде підтримувати чудова публіка, буде складно, але ми не сдадімся.

Матч між Шотландією і Україною відбудеться зовсім скоро: 1 -го червня.

Петро Приходько
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Теги

Олександр Петраков збірна Шотландії (футбол)

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