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Петраков: «Я добре вивчив манеру гри Шотландії»
Надважливий матч відбудеться 1-го червня
14:12
Головний тренер збірної України Олександр Петраков висловився про збірну Шотландії - суперника «синьо-жовтих» в стиковому матчі за вихід на ЧС-2022. його цитує Corriere dello Sport.
- Що думаєте про Шотландію?
- Дуже сильна команда, її лідер - Робертсон з «Ліверпуля», багато футболісти грають в Англії. Вони швидкі, атлетичні, я дуже добре вивчив їх манеру гри з моменту жеребкування, ще до війни. Потім півтора місяці не міг дивитися футбол…
У Шотландії, де їх буде підтримувати чудова публіка, буде складно, але ми не сдадімся.
Матч між Шотландією і Україною відбудеться зовсім скоро: 1 -го червня.
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