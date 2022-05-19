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Петраков за підсумками збору відсіяв п'ятьох гравців

У переліку четверо динамівців та один «гірник»
Футбол Збірна України
09:06
Петраков за підсумками збору відсіяв п'ятьох гравців
Олександр Петраков / Фото: УАФ

В УАФ повідомили, що головний тренер національної збірної України Олександр Петраков за підсумками першого збору відсіяв п'ятеро футболістів.

У список гравців, які не будуть готуватися до матчу з Шотландією потрапили: Віталій Буяльський, Артем Бєсєдін, Денис Гармаш, Сергій Булеца та Юхим Конопля.

Нагадаємо, раніше збірна України зіграла внічию з «Рієкою», а єдиний м'яч команди забив Гармаш.

Карен Агабекян
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Теги

Юхим Конопля Сергій Булеца Артем Беседін Віталій Буяльський Денис Гармаш Олександр Петраков

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