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Петраков за підсумками збору відсіяв п'ятьох гравців
У переліку четверо динамівців та один «гірник»
09:06
Олександр Петраков / Фото: УАФ
В УАФ повідомили, що головний тренер національної збірної України Олександр Петраков за підсумками першого збору відсіяв п'ятеро футболістів.
У список гравців, які не будуть готуватися до матчу з Шотландією потрапили: Віталій Буяльський, Артем Бєсєдін, Денис Гармаш, Сергій Булеца та Юхим Конопля.
Нагадаємо, раніше збірна України зіграла внічию з «Рієкою», а єдиний м'яч команди забив Гармаш.
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