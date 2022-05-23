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Піолі: «Мілан» більше заслуговував на титул, ніж «Інтер». Ми були більш стабільні»

Наставник італійського гранду – про завоювання скудетто сезону-2021/22
Футбол Серія А
10:25
Піолі: «Мілан» більше заслуговував на титул, ніж «Інтер». Ми були більш стабільні»
Стефано Піолі / Фото - newsdelivers
Головний тренер «Мілана» Стефано Піолі поділився емоціями після завоювання його командою чемпіонства Серії А сезону-2021/22.

Цитує італійського фахівця Football Italia.

«Я радий за наших гравців, за самого себе, персонал, клуб, директорів і наших фантастичних уболівальників. Ми вірили, що можемо виграти чемпіонат. Звичайно, я щасливий. «Мілан» більше заслуговував титул, ніж «Інтер», ми були більш стабільні. До того ж ми перемагали в ключових матчах».


«Менталітет гравців завжди був на вищому рівні. Вони не здавалися. Ніхто не зменшував в активності, навіть ті, хто мало грав».


«Окремо хочу подякувати керівництву клубу, завдяки йому нам вдалося створити відмінне поєднання з досвідчених футболістів і молодих гравців».


Нагадаємо, «Мілан» в останньому 38-му турі Серії А на виїзді розгромив «Сассуоло» (3: 0) І став чемпіоном Італії вперше з 2011 року.
Володимир Кириченко
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Стефано Піолі Мілан

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