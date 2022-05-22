Піолі: «Ми заслуговуємо бути першими. Ми були найкращою командою чемпіонату»
Головний тренер «Мілану» Стефано Піолі перед заключним матчем чемпіонату Італії проти «Сассуоло» заявив, що його команда заслуговує на скудетто:
«Ібрагімович був би радий вийти в старті на «Сассуоло» – як і будь-хто інший в команді. Сезон завершується і потім ми підведемо підсумки. Є різниця в тому, щоб перемогти і не перемогти. Кожен має думати про те, що вони можуть зіграти вирішальну роль.
Ібрагімович дуже важливий для нас. Він дає нам менталітет, якість, розум, які необхідні такій молодій команді, як наша. Він залишається орієнтиром. Його партнери по команді все ще продовжують стежити за ним.
Я скажу вам після матчу, але зараз я вважаю, що ми заслуговуємо бути першими. Ми були найкращою командою чемпіонату, але тепер потрібно зробити це і у матчі з «Сассуоло».
Я вірю, що мої гравці добре спатимуть в ніч перед грою. Вони дивні, в позитивному сенсі. У мене такі ж самі емоції, хоч всередині й багато думок і емоцій».
Для перемоги в чемпіонаті «Мілану» необхідно виграти чи зіграти внічию матч проти «Сассуоло». В такому випадку «Інтер» не зможе обійти россонері.
Нагадаємо, «Аталанта» залишилася без єврокубків на наступний сезон.
Коментарі 0