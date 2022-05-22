Піолі: «Ми заслуговуємо бути першими. Ми були найкращою командою чемпіонату»

Головний тренер «Мілану» Стефано Піолі перед заключним матчем чемпіонату Італії проти «Сассуоло» заявив, що його команда заслуговує на скудетто:

Ібрагімович дуже важливий для нас. Він дає нам менталітет, якість, розум, які необхідні такій молодій команді, як наша. Він залишається орієнтиром. Його партнери по команді все ще продовжують стежити за ним.

Я скажу вам після матчу, але зараз я вважаю, що ми заслуговуємо бути першими. Ми були найкращою командою чемпіонату, але тепер потрібно зробити це і у матчі з «Сассуоло».

Я вірю, що мої гравці добре спатимуть в ніч перед грою. Вони дивні, в позитивному сенсі. У мене такі ж самі емоції, хоч всередині й багато думок і емоцій».