Після фіналу Ліги чемпіонів росію позбавлять ще й матчу за Суперкубок UEFA

Ще б туди поїхав «Реал» чи «Ліверпуль»

росія продовжує діставати покарання за військову агресію – залишається за бортом цивілізованого світу. За даними джерела ESPN, в UEFA вирішили відібрати у Казані право на проведення матчу за Суперкубок Європи-2023.

Матч між переможцями Ліги Європи і Ліги чемпіонів мав пройти на «Ак-Барс-Арені», котра приймала шість ігор чемпіонату світу-2018.

Тепер же зустріч «Айнтрахта» і переможця протистояння «Реалу» та «Ліверпуля» прийме «Олімпійський стадіон» в Гельсінкі, Фінляндія. Трофей буде розіграний 10 серпня.

Варто нагадати, що Санкт-Петербург мав прийняти фінал Ліги чемпіонів, а збірна росії повинна була зіграти проти Польщі в кваліфікації чемпіонату світу-2022. Однак вирішальний матч ЛЧ віддали Парижу, а поляки вийшли в фінал плей-оф кваліфікації напряму. Це все санкції UEFA за вторгнення на територію України. Хет-трик довершено.

Тим часом Україна отримала нового представника в єврокубках.