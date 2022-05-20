Ісмаїлі має намір розірвати угоду з «Шахтарем»
Після усної угоди про перехід Соломона до «Фулгема» трансфер ризикує зірватися
Між англійським клубом і «Шахтарем» виникли істотні розбіжності
Манор Соломон / Фото - ФК Шахтар
Перехід півзахисника «Шахтаря» Манора Соломона до «Фулгема» може зірватися. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо в своєму твіттері.
За інформацією джерела, раніше сторонам вдалося прийти до усної угоди. Але пізніше між ними виникли істотні розбіжності.
Раніше сам гравець заявляв про неминучість трансферу. Тепер же в боротьбу за ізраїльтянина включилися інші клуби.
Повідомлялося також, що «Шахтар» готовий продати всіх своїх гравців.
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