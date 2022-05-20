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Після усної угоди про перехід Соломона до «Фулгема» трансфер ризикує зірватися

Між англійським клубом і «Шахтарем» виникли істотні розбіжності
Футбол Українська Прем'єр-ліга
22:01
Після усної угоди про перехід Соломона до «Фулгема» трансфер ризикує зірватися
Манор Соломон / Фото - ФК Шахтар

Перехід півзахисника «Шахтаря» Манора Соломона до «Фулгема» може зірватися. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо в своєму твіттері.

За інформацією джерела, раніше сторонам вдалося прийти до усної угоди. Але пізніше між ними виникли істотні розбіжності.

Раніше сам гравець заявляв про неминучість трансферу. Тепер же в боротьбу за ізраїльтянина включилися інші клуби.

Повідомлялося також, що «Шахтар» готовий продати всіх своїх гравців.

Сергій Стаднюк
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Теги

Шахтар Донецьк Фулхем Манор Соломон

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