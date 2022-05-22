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Почеттіно і Леонардо покинуть ПСЖ

Парижани починають готувати команду до наступного сезону
Футбол Ліга 1
09:18
Почеттіно і Леонардо покинуть ПСЖ

Головний тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно і спортивний директор Леонардо будуть звільнені найближчим часом. Про це повідомляє авторитетний інсайдер Ніколо Скіра.

Парижани повідомили про підписання нового контракту зі своїм нападником Кіліаном Мбаппе. Повідомлялося, що одним з аргументів, котрим вдалося переконати француза, стала обіцянка мати вплив на вибір головного тренера і комплектування команди.

Та, насправді, до роботи Почеттіно і Леонардо і без того були питання. Тренер зміг виграти з ПСЖ лише чемпіонат, тоді як спортивний директор розбалансував команду великою кількістю зіркових підписань.

Нагадаємо, разом з ПСЖ Францію в наступному сезоні в Лізі чемпіонів представлятиме «Марсель».

Сергій Лук'яненко
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Теги

ПСЖ Маурісіо Почеттіно

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