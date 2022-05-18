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Попов відправився на обстеження в Рим
Гравець збірної травмувався в матчі з «Емполі»
15:33
Центральний захисник збірної України та київського «Динамо» Денис Попов разом з лікарем національної команди Віталієм Кіліяном відправився на обстеження в Рим. Про це повідомила прес-служба УАФ.
23-річний футболіст пройде обстеження у римській клініці «Вілла Стюарт», яка спеціалізується на спортивних травмах. Після консультацій стане зрозумілим характер пошкодження та терміни відновлення футболіста.
Нагадаємо, Попов травмував ахіллове сухожилля у товариському матчі проти «Емполі».
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