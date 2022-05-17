Поворознюк: «Зеленському треба розігнати Верховну Раду»
близько 3 років тому
Власник «Інгульца» Олександр Поворознюк вважає, що Президенту України Володимиру Зеленському слід розігнати Верховну Раду.
«Я думаю Володимиру Олександровичу треба розігнати ту Верховну Раду. Просто розігнати. Як таку «Слугу Народу», яка дискредитувала себе, прибрати взагалі.
Зробити «блок Зеленського», набрати порядних, чесних людей, зайти до Верховної Ради. Я впевнений, що буде мінімум 80 %. І все. А ту всю доту зібрати в іншу партію. І нехай там борються ».
Раніше стало відомо, що Поворознюк став зіркою українського шоу-бізнесу.