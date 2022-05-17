Поворознюк: «Зеленський - лідер, а Порошенко - диктатор»
близько 3 років тому
Власник «Інгульца» Олександр Поворознюк порівняв Володимира Зеленського і Петра Порошенко.
«Лідером потрібно народитися. Ось Зеленський був лідером в бізнесі, лідером пішов в президенти, тому що він лідер. А диктатором теж потрібно народитися.
Ось Порошенко був диктатором. Просто у нього не було такого парламенту. Якби у нього було монобольшінство, то я навіть не уявляю, що було б з Україною. Ви вірите, що Зеленський буде диктатором? Я - ні ».
Раніше Поворознюк заявив, що Зеленському варто розігнати Верховну Раду.