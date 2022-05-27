«Десна»: «Фанати «Шахтаря», «Металіста», «Динамо», всі ми - українці! Час об'єднатися!»
Президент «Десни»: «Прошу підтримати наше звернення з приводу подальшої присутності в УПЛ»
Володимир Левін вірить у відновлення інфраструктури чернігівського клубу
Володимир Левін / Фото - dynamo.kiev.uaПрезидент «Десни» Володимир Левін на зборі клубів УПЛ попросив підтримати чернігівську команду в сезоні-2022/23. Про це Левін повідомив на своїй сторінці в Facebook.
«Сьогодні в цьому залі немає людини, так чи інакше не зіткнувся з жахами війни. Немає жодного українця, від неї не потерпілого. На жаль, наше місто стало одним з головних театрів боїв, саме Чернігів взяв на себе удар одним з перших. Як наслідок постраждав і наш клуб. Зруйнований стадіон, база. По суті, вся наша інфраструктура, все, що ми робили для команди і міста багато років, було стерто з лиця землі в лічені дні».
«У наших дітей немає більше місця, де можна грати, тренуватися, лікуватися, а деякі і жити. Майже 200 000 чоловік покинули Чернігів, серед них і багато вболівальників нашого клубу. Так, частина людей намагається зараз повертатися, але куди повернутися, коли на місці твого будинку, як нашого стадіону, тільки руїни?».
«Але ми, керівництво «Десни», не збираємося здаватися і опускати руки. У нас є підтримка людей. Уже сьогодні ми запланували заходи, необхідні для підйому і відновлення нашого клубу. Нехай на це потрібно багато часу і зусиль, але ми, перш за все, побудуємо дитячу академію і тренувальні поля, відновимо команду».
«Зараз я звертаюся до вас – до наших справжніх друзів, які були гідними і справедливими суперниками на футбольному полі, підтримати наше звернення з приводу подальшої присутності нас в українській Прем'єр-лізі до моменту виконання поставлених перед нами завдань по відновленню клубу. Сподіваюся на вашу підтримку».
«А також хочу подякувати ЗСУ за звільнення від загарбників Чернігівської області і можливість почати її відновлення. Слава Україні».
Раніше повідомлялося, що «Десна», ймовірно, не візьме участі в наступному сезоні УПЛ, Але збереже місце в еліті.
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