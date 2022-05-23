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Президент «Руха»: «Готові грати під повітряними тривогами та бомбардуваннями, аби тільки в Україні»

Але і за кордоном Козловський проводити чемпіонат не проти
Футбол Українська Прем'єр-ліга
07:59
Президент «Руха»: «Готові грати під повітряними тривогами та бомбардуваннями, аби тільки в Україні»
Фото: ФК Рух

Президент «Руха» Григорій Козловський в інтерв’ю «Футбол NEWS» заявив, що УПЛ потрібно проводити в Україні:

Я виступаю за те, аби чемпіонат України відбувся в Україні. Ми маємо зробити все можливе, аби він відбувся для наших людей. «Рух» готовий грати під повітряними тривогами та бомбардуваннями. Треба показати, що навіть в часи війни українці залишаються незламними.

Якщо на батьківщині грати неможливо, то треба збиратися клубам і вирішувати це питання. Можна грати у Польщі, Угорщині, Словаччині, як більшість вирішить. У Польщі два мільйони біженців з України, які можуть нас підтримувати на матчах.

Ми – предки козаків і тисячу років захищали свою незалежність та культуру. Не знайшовся той, хто припинить жити в Україні. Ми маємо провести УПЛ. Вірю, що все буде добре.

Нагадаємо, що «Динамо» планує зіграти благодійний матч в США.

Олег Шумейко-молодший
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Рух Григорій Козловський

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