Президент «Руха»: «Готові грати під повітряними тривогами та бомбардуваннями, аби тільки в Україні»

Фото: ФК Рух

Президент «Руха» Григорій Козловський в інтерв’ю «Футбол NEWS» заявив, що УПЛ потрібно проводити в Україні:



Якщо на батьківщині грати неможливо, то треба збиратися клубам і вирішувати це питання. Можна грати у Польщі, Угорщині, Словаччині, як більшість вирішить. У Польщі два мільйони біженців з України, які можуть нас підтримувати на матчах.

Ми – предки козаків і тисячу років захищали свою незалежність та культуру. Не знайшовся той, хто припинить жити в Україні. Ми маємо провести УПЛ. Вірю, що все буде добре.