Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
15:20
Волейбол. Золота Євроліга 2022. Чоловіки. Хорватія - Україна
15:50
Волейбол. Золота Євроліга 2022

Президент UEFA: «Мені шкода всіх спортсменів: українських і російських. Особливо російські футболісти стали жертвами конфлікту»

Чеферін знаходиться під впливом пропаганди "русскава міра"
Футбол Футбол в Європі
16:15
Президент UEFA: «Мені шкода всіх спортсменів: українських і російських. Особливо російські футболісти стали жертвами конфлікту»

Президент UEFA Олександр Чеферін наважився поставити в один ряд українських футболістів з російським лайном, яке підтримує терористичний режим путіна. його цитує Sky Sport Italia.

«Я вже говорив, що мені шкода всіх спортсменів. І українських, і російських. Вони, особливо російські футболісти, стали жертвами конфлікту. Постраждали через абсурдних і божевільних рішень кількох людей ».

Раніше Чеферіна заявив, що не впевнений в участі російських клубів в єврокубках коли-небудь.

Петро Приходько
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Александер Чеферин

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Чеферін: «Проводити чемпіонат світу кожні 2 роки було безглуздою ідеєю. Наскільки я знаю, цього не буде»
Чеферін: «Проводити чемпіонат світу кожні 2 роки було безглуздою ідеєю. Наскільки я знаю, цього не буде»
Футбол У світі
08 травня 13:19
Президент UEFA завітав на тренування збірної України, яка проводить збір у Словенії
Президент UEFA завітав на тренування збірної України, яка проводить збір у Словенії
Футбол Збірна України
08 травня 09:45
Зрада? Президент UEFA підтримав російських спорстменів
Зрада? Президент UEFA підтримав російських спорстменів
Футбол Футбол в Європі
07 травня 14:56
1
Президент UEFA - про Суперлігу: «Це кінець»
Президент UEFA - про Суперлігу: «Це кінець»
Футбол Футбол в Європі
03 травня 15:58
Президент UEFA: «Загибель будь-якої людини в Україні - катастрофа»
Президент UEFA: «Загибель будь-якої людини в Україні - катастрофа»
Футбол Футбол в Європі
02 травня 08:51

Новини: Футбол

Президент UEFA: «Мені шкода всіх спортсменів: українських і російських. Особливо російські футболісти стали жертвами конфлікту»
Президент UEFA: «Мені шкода всіх спортсменів: українських і російських. Особливо російські футболісти стали жертвами конфлікту»
Футбол в Європі
16:15
Петраков - про Шотландію: «Після снарядів, ракет і бомб ми вже нічого не боїмося»
Петраков - про Шотландію: «Після снарядів, ракет і бомб ми вже нічого не боїмося»
Чемпіонат світу з футболу
15:58
Тренер збірної Шотландії: «Справа не в тому, щоб бути поганими хлопцями. Ми всі розуміємо ситуацію України»
Тренер збірної Шотландії: «Справа не в тому, щоб бути поганими хлопцями. Ми всі розуміємо ситуацію України»
Чемпіонат світу з футболу
15:00
Робертсон: «Весь світ хоче, щоб Україна перемогла. Я б також хотів, але вони грають проти моєї країни»
Робертсон: «Весь світ хоче, щоб Україна перемогла. Я б також хотів, але вони грають проти моєї країни»
Збірна України
14:40
Довбик близький до переходу в «Торіно». Стало відомо, скільки за нього готові заплатити
Довбик близький до переходу в «Торіно». Стало відомо, скільки за нього готові заплатити
Українська Прем'єр-ліга
14:06
«Феєнорд» програв фінал Ліги конференцій. Після поразки в місті заарештували 72 людей
«Феєнорд» програв фінал Ліги конференцій. Після поразки в місті заарештували 72 людей
Ліга конференцій UEFA
13:41
Мессі потрапив до символічної збірної сезону у топ-5 лігах Європи. Вище оцінка лише у трьох гравців
Мессі потрапив до символічної збірної сезону у топ-5 лігах Європи. Вище оцінка лише у трьох гравців
Ліга 1
13:18
Вальверде: «Що б я віддав за перемогу в Лізі чемпіонів? Сина – ні, а от дружину міг би»
Вальверде: «Що б я віддав за перемогу в Лізі чемпіонів? Сина – ні, а от дружину міг би»
Ліга чемпіонов UEFA
12:36
Збірна України замість спарингу проведе двосторонній матч. Результат, автори голів, склади не оголошуватимуться
Збірна України замість спарингу проведе двосторонній матч. Результат, автори голів, склади не оголошуватимуться
Збірна України
12:00
Всі новини

Популярні новини

Лунін – про чемпіонство: «Команда святкує, веселиться, а ти стоїш з телефоном і там приходять новини про прильоти»
Лунін – про чемпіонство: «Команда святкує, веселиться, а ти стоїш з телефоном і там приходять новини про прильоти»
Футбол Прімера
23 травня 19:25
Катерина Усик: «Власти Крыма горят. Они предатели. Понимают все»
Катерина Усик: «Власти Крыма горят. Они предатели. Понимают все»
Бокс Професійний бокс
20 травня 18:59
1
Забарний купив дрон для ЗСУ і хотів це приховати
Забарний купив дрон для ЗСУ і хотів це приховати
Футбол Українська Прем'єр-ліга
24 травня 20:05
«Для чого з автоматом фотографувався?» Російський екс-чемпіон Bellator накинувся на Усика
«Для чого з автоматом фотографувався?» Російський екс-чемпіон Bellator накинувся на Усика
Бокс Професійний бокс
19 травня 21:05
5
Леоненко: «Потрібно проводити УПЛ в Україні. Чого, тоді, не на Місяці зробити?»
Леоненко: «Потрібно проводити УПЛ в Україні. Чого, тоді, не на Місяці зробити?»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
19 травня 20:24
«Складно, але не неможливо». Екс чемпіон – щодо реваншу Усик – Джошуа
«Складно, але не неможливо». Екс чемпіон – щодо реваншу Усик – Джошуа
Бокс Професійний бокс
23 травня 10:18
Всі новини