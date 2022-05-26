Президент UEFA: «Мені шкода всіх спортсменів: українських і російських. Особливо російські футболісти стали жертвами конфлікту»

Чеферін знаходиться під впливом пропаганди "русскава міра"

Президент UEFA Олександр Чеферін наважився поставити в один ряд українських футболістів з російським лайном, яке підтримує терористичний режим путіна. його цитує Sky Sport Italia.

«Я вже говорив, що мені шкода всіх спортсменів. І українських, і російських. Вони, особливо російські футболісти, стали жертвами конфлікту. Постраждали через абсурдних і божевільних рішень кількох людей ».

Раніше Чеферіна заявив, що не впевнений в участі російських клубів в єврокубках коли-небудь.