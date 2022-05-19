Президент «Вереса» розповів, коли клуб почне платити за контрактами

Іван Надєїн / Фото - НК Верес

Президент «Вереса» Іван Надєїн розповів в ефірі YouTube-каналу «ТРЕНДЕЦЬ» про ситуацію з контрактами в клубі.

На початок війни у «Вересі» працювало 65 людей. Ми розрахувались повністю по початок війни. Ми закрили всі зобов’язання згідно з контрактами в повному обсязі.

Ми розуміємо, що футболісти і тренери залишились незахищеними, держава обіцяє якісь компенсації, але ми як приватна публічна компанія не можемо нести витрати, на які ми не маємо джерела покриття. Всі контракти будуть виконуватись після закінчення воєнного стану.

На період воєнного стану всі контрактні зобов’язання, згідно з законодавством України, призупинені. Після війни ми будемо виконувати всі контракти.

Питання грошей – звідки вони візьмуться? Нам ніхто не допоміг. Жодної гривні не надійшло від УАФ, від UEFA, FIFA та від держави. Клуби фінансуються за рахунок своїх власників. Жодної копійки поки що не надійшло.

Є розмови, і ми очікуємо, що буде якась допомога. Коли закінчиться війна, завтра гроші сюди не залетять, не забіжать сотнями мільйонів євро. Футбол – це друга-третя сходинка ланцюжку ринкової економіки. Але перша – це інвестор, який зайде сюди з грошима.