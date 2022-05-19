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ПСЖ готовий за 70 млн євро придбати головного таланта «Мілана». «Россонері» бажають продовжити угоду з португальцем

22-річний форвард може покинути Серію А
Футбол Ліга 1
11:53
ПСЖ готовий за 70 млн євро придбати головного таланта «Мілана». «Россонері» бажають продовжити угоду з португальцем
Рафаель Леау / Фото - acmilan.com
Форвард «Мілана» Рафаель Леау потрапив до сфери інтересів ПСЖ, проте «россонері» мають намір продовжити контракт з португальцем.

Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, ПСЖ всерйоз має намір купити 22-річного гравця і готовий запропонувати за нього 70 млн євро. «Мілан» має намір відпустити нападника лише після пропозиції в розмірі 100 млн євро або більше.

Назабаром «Мілан» обговорить з Леау підписання нової угоди. Чинний контракт португальця діє до літа 2024 року, за нього він отримує 1,5 млн євро в рік. «Мілан» готовий узгодити з форвардом угоду терміном до літа 2026-го з зарплатою 4,5 млн євро на рік.

У поточному сезоні Леау забив 14 голів та віддав 8 результативних передач в 41 матчі за «Мілан» у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ не вдається вмовити Кіліана Мбаппе підписати новий контракт з клубом.
Володимир Кириченко
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Теги

ПСЖ Рафаель Леау Мілан

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