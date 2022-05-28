ПСЖ хоче залишити Наваса і Рамоса

Однак не може гарантувати їм ігрову практику

Парі Сент-Жермен має намір залишити на наступний сезон Кейлора Наваса і Серхіо Рамоса. Про це повідомляє Le Parisien.

За їхньою інформацією, клуб розраховує на досвідчених воротаря і захисника, однак не може гарантувати їм постійної ігрової практики.

Раніше з’явилися чутки, що в ПСЖ готові відпустити Наваса, щоб Джанлуїджі Доннарума став беззаперечним першим номером. Водночас подейкували, що керівництво парижан незадоволене Рамосом, який пропустив більшу частину сезону через травму.

Нагадаємо, Кіліан Мбаппе хоче, щоб команду покинув Неймар.