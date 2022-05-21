Названо умови нового контракту Мбаппе з ПСЖ
ПСЖ підтвердив продовження співпраці з Мбаппе
Повідомлялося, що новий контракт буде розрахований на три роки
Кіліан Мбаппе / Фото - ПСЖ
нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе продовжить виступи за клуб. Прес-служба парижан проанонсувала продовження співпраці.
Поки умови нового контракту не розголошуються. Однак раніше повідомлялося, що угода буде розраховано на три роки.
- Paris Saint-Germain (@ PSG_English) May 21, 2022
# KylianCestParis pic.twitter.com/e3ZSY1E3FZ
Також, за інформацією журналіста Фабріціо Романо, ПСЖпокинуть головний тренер Маурісіо Почеттіно і спортивний директор Леонардо.
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