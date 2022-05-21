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ПСЖ підтвердив продовження співпраці з Мбаппе

Повідомлялося, що новий контракт буде розрахований на три роки
Футбол Ліга 1
22:14
ПСЖ підтвердив продовження співпраці з Мбаппе
Кіліан Мбаппе / Фото - ПСЖ

нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе продовжить виступи за клуб. Прес-служба парижан проанонсувала продовження співпраці.

Поки умови нового контракту не розголошуються. Однак раніше повідомлялося, що угода буде розраховано на три роки.

Також, за інформацією журналіста Фабріціо Романо, ПСЖпокинуть головний тренер Маурісіо Почеттіно і спортивний директор Леонардо.

Сергій Стаднюк
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ПСЖ Кіліан Мбаппе

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