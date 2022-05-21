ПСЖ покинуть відразу тренер Почеттіно і спортивний директор Леонардо

Парижани вже шукають кандидатури на заміну

Маурисіо Почеттіно / Фото - Sky Sports

Головний тренер Маурісіо Почеттіно і спортивний директор Леонардо покинуть ПСЖ. Про це в своєму твіттері повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуб вже займається офіційним оформленням догляду. Також керівництво підбирає кандидатури на вакантні посади.

Раніше Романо повідомив про відмову нападника Кіліана Мбаппе перейти в «Реал». Француз підпише новий котракт з парижанами.