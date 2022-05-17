Рашисти відбирають у «Маріуполя» клубні автобуси

Віце-президент «Маріуполя» Андрій Санін повідомив в своєму Facebook, що російські окупанти відібрали клубні автобуси.

Чи вийде це у них? Навіть не знаю, настільки автобуси постраждали від обстрілу і мародерів. Але якщо в майбутньому ви побачите в пропагандистських роликах з Маріуполя наші автобуси, знайте - футбольний клуб української прем'єр-ліги «Маріуполь» до цього не має ніякого відношення! ».