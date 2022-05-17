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Рашисти відбирають у «Маріуполя» клубні автобуси

Про це повідомив віце-президент клубу Санін
Футбол Українська Прем'єр-ліга
17 травня 21:55
Рашисти відбирають у «Маріуполя» клубні автобуси

Віце-президент «Маріуполя» Андрій Санін повідомив в своєму Facebook, що російські окупанти відібрали клубні автобуси.

«Друзі, я тільки що отримав інформацію з окупованого Маріуполя - у нас« віджимають »клубні автобуси. На територію нашого гаражного комплексу зайшли деякі люди і, посилаючись на наказ так званого «мера» Маріуполя, намагаються забрати звідти всю нашу клубну техніку.

Чи вийде це у них? Навіть не знаю, настільки автобуси постраждали від обстрілу і мародерів. Але якщо в майбутньому ви побачите в пропагандистських роликах з Маріуполя наші автобуси, знайте - футбольний клуб української прем'єр-ліги «Маріуполь» до цього не має ніякого відношення! ».

Раніше стало відомо, що в наступному сезоні УПЛ «Маріуполь» не братиме участь.

Петро Приходько
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