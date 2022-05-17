«Реал» може запросити Оспіну, якщо Лунін покине команду
близько 3 років тому
Український голкіпер «Реала» Андрій Лунін може покинути мадридський клуб в літнє міжсезоння. Про це повідомляє Marca.
23-річний резервний воротар «вершкових» хоче більше ігрової практики, тому готовий змінити команду.
Боси іспанського клубу на випадок відходу Луніна розглядає варіант з трансфером Давіда Оспіни з «Наполі».
Колумбієць є основним голкіпером неаполітанців в цьому сезоні, але термін його угоди закінчується вже влітку.
В «Реалі» розуміють бажання Луніна отримувати постійну ігрову практику, але в той же час клуб хотів би, щоб він залишився.
Нагадаємо, в матчі з Кадісом (1:1) Лунін відбив пенальті і виконав кілька чудових сейвів. Українець потрапив в символічну збірну 37-го туру чемпіонату Іспанії за версією WhoScored.
23-річний резервний воротар «вершкових» хоче більше ігрової практики, тому готовий змінити команду.
Боси іспанського клубу на випадок відходу Луніна розглядає варіант з трансфером Давіда Оспіни з «Наполі».
Колумбієць є основним голкіпером неаполітанців в цьому сезоні, але термін його угоди закінчується вже влітку.
В «Реалі» розуміють бажання Луніна отримувати постійну ігрову практику, але в той же час клуб хотів би, щоб він залишився.
Нагадаємо, в матчі з Кадісом (1:1) Лунін відбив пенальті і виконав кілька чудових сейвів. Українець потрапив в символічну збірну 37-го туру чемпіонату Іспанії за версією WhoScored.
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