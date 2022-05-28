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«Реал» не програє фінали Ліги чемпіонів? Останнім його переміг саме «Ліверпуль», і саме в Парижі

У мадридців навіть був свій Лоріс Каріус
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
10:53
«Реал» не програє фінали Ліги чемпіонів? Останнім його переміг саме «Ліверпуль», і саме в Парижі

Мадридський «Реал» – рекордсмен Ліги чемпіонів. Він загалом вигравав цей турнір вражаючі 13 разів, п’ять разів поспіль завойовував Кубок європейських чемпіонів, тричі поспіль – Лігу чемпіонів.

Тому не дивно, що у загалу склалося враження про непереможність Лос Бланкос у фіналах найпрестижнішого єврокубку. Однак це не зовсім так.

Статистика «Реалу» у фіналах Ліги чемпіонів/Кубку європейських чемпіонів:

  • 13 перемог

  • 3 поразки

Мадридці виграли сім своїх останніх фіналів. І останньою командою, що змогла зупинити королівський клуб, був «Ліверпуль».

У вирішальному матчі сезону 1980/81 команди сходилися у Парижі, на «Парк де Пренс». І тоді англійці перемогли з рахунком 1:0 завдяки голу Алана Кеннеді на 82-й хвилині матчу.

Потім, в 2018 році «Реалу» вдалося помститися мерсисайдцям – перемогти їх 3:1. І ледь не центральною персоною в київському фіналі став воротар команди Юргена Клоппа Лоріс Каріус, котрий подарував суперникам перший гол і жахливо зіграв під час третього.

У 1981-му у «Реалу» був свій «Каріус» – Рафаель Гарсія Кортес, саме він махнув ногою повз м’яч, коли Кеннеді відзначався переможним голом «Ліверпуля».

Зараз «Реал» і «Ліверпуль» проведуть між собою третій фінал Ліги чемпіонів. І, що цікаво, вони знову зустрінуться в Парижі. На стадіоні, де англійці вже брали гору.

Огляд фіналу Кубку європейських чемпіонів 1980/81:

Нагадаємо, Клопп заявив, що цей фінал Ліги чемпіонів проведуть і для людей з України, котрі бороняться від російської агресії.

Сергій Лук'яненко
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Теги

Ліверпуль Реал Мадрид (футбол)

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