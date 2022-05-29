UEFA буде розводити українські та білоруські клуби
«Реал» побореться з «Айнтрахтом» за Суперкубок UEFA на «Олімпійському»
Визначилися обидва учасники наступного матчу за євротрофей
12:14
Фото - UEFA
Мадридський «Реал» мінімально переграв «Ліверпуль» в фіналі Ліги чемпіонів (1:0). Таким чином, «вершкові» битимуться за Суперкубок UEFA.
Суперником «вершкових» стане франкфуртський «Айнтрахт». Раніше німецький клуб став переможцем Ліги Європи.
Матч запланований на 10 серпня. Зустріч відбудеться в Фінляндії. Команди вийдуть на поле «Олімпійського стадіону» в Гельсінкі.
Нагадаємо, першим в історії переможцем Ліги конференцій стала «Рома».
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