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«Реал» побореться з «Айнтрахтом» за Суперкубок UEFA на «Олімпійському»

Визначилися обидва учасники наступного матчу за євротрофей
Футбол Суперкубок UEFA
12:14
«Реал» побореться з «Айнтрахтом» за Суперкубок UEFA на «Олімпійському»
Фото - UEFA

Мадридський «Реал» мінімально переграв «Ліверпуль» в фіналі Ліги чемпіонів (1:0). Таким чином, «вершкові» битимуться за Суперкубок UEFA.

Суперником «вершкових» стане франкфуртський «Айнтрахт». Раніше німецький клуб став переможцем Ліги Європи.

Матч запланований на 10 серпня. Зустріч відбудеться в Фінляндії. Команди вийдуть на поле «Олімпійського стадіону» в Гельсінкі.

Нагадаємо, першим в історії переможцем Ліги конференцій стала «Рома».

Сергій Стаднюк
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Теги

Реал Мадрид (футбол) Айнтрахт

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