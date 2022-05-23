«Реал» виграв у «Ліверпуля» боротьбу за одного з найкращих молодих півзахисників Європи

Для Крооса, Модрича і Каземіро є чудові заміни

Півзахисник «Монако» Орельян Чуамені стане гравцем «Реалу». Про це повідомляє головний редактор видання Liverpool Echo.

За його інформацією, представники гравця повідомили «Ліверпулю», що француз обрав «Реал».

Окрім того, Хосе Мануель Морено, друг Флорентіно Переса, повідомляє, що з Чуамені є повна домовленість, і офіційно про трансфер буде оголошено через один-два дні.

22-річний Чуамені провів вже 95 матчів за «Монако», в двох останніх сезонах в якості основного гравця. Окрім того, він вже дебютував за збірну Франції.

Орельян може стати черговим молодим центральним півзахисником «Реалу». Разом з 19-річним Едуардо Камавінгою і 23-річним Федеріко Вальверде.

Мадридці вже готують заміну для вікових Луки Модрича, Тоні Крооса і Каземіро.

Український воротар «Реалу» Андрій Лунін зізнався, що хоче отримувати більше ігрової практики.