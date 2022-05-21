«Реал» вийшов з переговорів щодо Голанда через домовленість з Мбаппе, і тепер не має «плану Б»

«Вершкові» розраховували на трансфер француза

Ерлінг Голанд і Кіліан Мбаппе / Фото - Marca

Відмова нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе залишати клуб перевернув літню трансферну кампанію «Реала» догори дном. Про це повідомляє Get French Football News .

За інформацією джерела, «вершкові» будували свої плани навколо даного трансферу, вважаючи його питанням часу. Через домовленості з французом іспанська клуб вийшов з переговорів щодо форварда Ерлінга Голанда.

Тепер же у «Реала» немає «плану Б». Норвежець був запасним варіантом «зіркового новачка». Але той вже перейшов в «Манчестер Сіті».

Нагадаємо, керівництву ПСЖ вдалося умовити Мбаппе залишитися в Парижі.