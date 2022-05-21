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Світовий бокс. Тижневик

«Реал» вийшов з переговорів щодо Голанда через домовленість з Мбаппе, і тепер не має «плану Б»

«Вершкові» розраховували на трансфер француза
Футбол Прімера
20:29
«Реал» вийшов з переговорів щодо Голанда через домовленість з Мбаппе, і тепер не має «плану Б»
Ерлінг Голанд і Кіліан Мбаппе / Фото - Marca

Відмова нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе залишати клуб перевернув літню трансферну кампанію «Реала» догори дном. Про це повідомляє Get French Football News.

За інформацією джерела, «вершкові» будували свої плани навколо даного трансферу, вважаючи його питанням часу. Через домовленості з французом іспанська клуб вийшов з переговорів щодо форварда Ерлінга Голанда.

Тепер же у «Реала» немає «плану Б». Норвежець був запасним варіантом «зіркового новачка». Але той вже перейшов в «Манчестер Сіті».

Нагадаємо, керівництву ПСЖ вдалося умовити Мбаппе залишитися в Парижі.

Сергій Стаднюк
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Теги

Реал Мадрид (футбол) Кіліан Мбаппе ПСЖ Ерлінг Холанд

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