Анчелотті: «Ми домоглися того, чого на старті сезону від нас ніхто не очікував»
«Реалу» вистачило одного удару в ствір за 90 хвилин, аби виграти Лігу чемпіонів
У «Ліверпуля» – відчутна перевага за основними статистичними показниками
07:31
Фото - Реал Мадрид
Мадридський «Реал» здобув мінімальну перемогу в фінальному матчі Ліги чемпіонів проти «Ліверпуля» (1: 0). Вирішальний м'яч забив нападник Вінісус Жуніор.
Примітно, що «вершковим» для успіху вистачило одного удару в створ воріт проти дев'яти у «червоних». Загальна кількість спроб склало 23: 3 на користь англійського клубу.раніше був названий кращий гравець фіналу Ліги чемпіонів.
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