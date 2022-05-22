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Ребров: «Мені запропонували новий контракт, але я не даю жодної відповіді»

Зараз українець тренує «Аль-Айн»
Футбол Українські легіонери
16:43
Ребров: «Мені запропонували новий контракт, але я не даю жодної відповіді»

Головний тренер «Аль-Айна» Сергій Ребров повідомив, що арабська клуб запропонував йому новий контракт.

«Зараз потрібно завершити чемпіонат і подумати. Мені тут, звичайно, запропонували новий контракт. Подивимося, я не даю жодної відповіді ».

Відзначимо, що в нинішньому сезоні Ребров виграв з «Аль-Айном» чемпіонат і кубок ОАЕ.

раніше Ребров висловив свою думку про позицію рашіста тімощука.

Джерело: sport.ua Петро Приходько
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Сергій Ребров Аль-Айн

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