Ребров – про гру і роботу українців в рф: «Не мають права навіть думати»
Ребров: «Мені запропонували новий контракт, але я не даю жодної відповіді»
Зараз українець тренує «Аль-Айн»
16:43
Головний тренер «Аль-Айна» Сергій Ребров повідомив, що арабська клуб запропонував йому новий контракт.
«Зараз потрібно завершити чемпіонат і подумати. Мені тут, звичайно, запропонували новий контракт. Подивимося, я не даю жодної відповіді ».
Відзначимо, що в нинішньому сезоні Ребров виграв з «Аль-Айном» чемпіонат і кубок ОАЕ.
раніше Ребров висловив свою думку про позицію рашіста тімощука.
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