Ребров – про гру і роботу українців в рф: «Не мають права навіть думати»

Вітчизняний фахівець впевнений, що після агресії росії відносини з нею розділилися на до і після

Сергій Ребров / Фото - Аль-Айн Головний тренер «Аль-Айна» Сергій Ребров висловився в ефірі програми «Пряма червона» про можливість працювати в росії після агресії рф щодо України. Коли я працював у «Ференцвароші» були 3 пропозиції від російських топ-клубів, але я відразу сказав, що в росію я грати не піду, тому що йде окупація Донбасу. Я не зміг би і немає ніякого бажання працювати в цій країні. Зараз ситуація ще більше погіршилася. Я впевнений, зараз ніякої український футболіст або тренер не має права навіть думати про якусь роботу в країні-агресорі. ребров також прокоментував позицію екс-гравця збірної України Анатолія Тимощука щодо росії.

Сергій Стаднюк