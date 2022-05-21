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Світовий бокс. Тижневик

Ребров – про гру і роботу українців в рф: «Не мають права навіть думати»

Вітчизняний фахівець впевнений, що після агресії росії відносини з нею розділилися на до і після
Футбол Українські легіонери
22:01
Ребров – про гру і роботу українців в рф: «Не мають права навіть думати»
Сергій Ребров / Фото - Аль-Айн

Головний тренер «Аль-Айна» Сергій Ребров висловився в ефірі програми «Пряма червона» про можливість працювати в росії після агресії рф щодо України.

Коли я працював у «Ференцвароші» були 3 пропозиції від російських топ-клубів, але я відразу сказав, що в росію я грати не піду, тому що йде окупація Донбасу. Я не зміг би і немає ніякого бажання працювати в цій країні.

Зараз ситуація ще більше погіршилася. Я впевнений, зараз ніякої український футболіст або тренер не має права навіть думати про якусь роботу в країні-агресорі.

ребров також прокоментував позицію екс-гравця збірної України Анатолія Тимощука щодо росії.

Сергій Стаднюк
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Сергій Ребров війна

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