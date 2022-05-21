Ребров: «Я розумію позицію тімощука»

Український тренер Сергій Ребров висловився про позицію рашиста тімощука щодо війни.

Якщо ми говоримо про спортсменів, який знаходяться в росії, то це зовсім інша розмова. Це їхнє життя. Якщо вони виберуть українську позицію, то вони однозначно повинні їхати, у них щось повинно бути за спиною. Тому вони, можливо, не висловлюються відверто.

Але ті значущі люди в спорті, які знаходяться в Україні, я не знаю, хто не висловився. Якщо хтось не висловився, то його позиція абсолютно незрозуміла.

Чи не зв'язувався я з Тимощуком? Ні. У нього там сім'я, російська дружина. Напевно, він розуміє, що більше йому працювати ніде. Він не збирається повертатися в Україну, іншої роботи немає, а він звик жити досить розкішно. Якщо він зараз заявить про те, що зараз відбувається в Україні, якщо він скаже, що йде війна і підтримає Україну, то йому потрібно відразу виїжджати з росії, бо не буде нічого.

Я розумію його позицію, це його проблеми. Мені вона, звичайно, неприємна, але це його життя. Він вибирає свою позицію, і як він буде жити далі ».