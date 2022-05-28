Рівно 19 років тому. Згадуємо гол Шевченка з пенальті, який приніс «Мілану» перемогу у Лізі чемпіонів

Ностальгія

Рівно 19 років тому на «Олд Трафорді» у Манчестері відбувся фінал Ліги чемпіонів 2002/03 в якому «Мілан» зустрічався з «Ювентусом».

В основному складі команди Карло Анчелотті вийшов Андрій Шевченко. І саме він, зрештою, пробивав вирішальний удар з 11 метрів, який приніс россонері перемогу в післяматчевій серії.

Огляд фіналу Ліги чемпіонів-2003:

Сьогодні, 28 лютого, відбудеться фінал Ліги чемпіонів-2022. Початок матчу «Реал» – «Ліверпуль» о 22:00.

Як Карло Анчелотті налаштовував команду на останньому тренуванні вже в Парижі.