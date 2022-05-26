Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
15:20
Волейбол. Золота Євроліга 2022. Чоловіки. Хорватія - Україна
15:50
Волейбол. Золота Євроліга 2022

Робертсон: «Весь світ хоче, щоб Україна перемогла. Я б також хотів, але вони грають проти моєї країни»

Капітан збірної Шотландії підтримує нашу країну у війні, але хоче сам зіграти у Катарі
Футбол Збірна України
14:40
Робертсон: «Весь світ хоче, щоб Україна перемогла. Я б також хотів, але вони грають проти моєї країни»

Капітан збірної Шотландії Ендрю Робертсон дав інтерв’ю BBC, в якому зізнався, що і сам хотів би, аби Україна вийшла на чемпіонат світу-2022:

«Коли ти дивишся на це [вторгнення росії в Україна], це жахливо. Неможливо залишати це без уваги, але нам потрібно намагатися відволіктися від цього.

Ми будемо все такими ж співчутливими до і після матчу проти України, але протягом цих 90 хвилин, чи 120 хвилин, чи скільки це займе, ми повинні бути готові боротися за наші мрії.

Я не можу собі уявити через що вони проходять, але ми повинні бути готові битися. Як гравці ми хочемо грати на чемпіонаті світу.

Напевно, кожен у світі хоче, щоб Україна перемогла. Якби у них був якийсь інший суперник, то, імовірно, я б також хотів, щоб вони перемогли. Але, на жаль, вони грають проти нашої країни. І ми маємо стояти на їхньому шляху.

Ми знаємо, що вони готові до цього і ми також повинні бути готовими. Вони будуть переповнені емоціями. Важливо, щоб ми влаштували подію, щоб наші фанати створили атмосферу підтримки, таку гучну, як і завжди на Хемпдені.

Якщо ми зробимо це, то це подарує нам найкращі з можливих шансів на те, щоб спробувати досягнути нашої мрії».

Також в BBC пишуть, що Робертсон зв’язувався з Олександром Зінченком і питав у гравця «Манчестер Сіті» як шотландці можуть допомогти Україні.

Матч Шотландія – Україна відбудеться 1 червня. Переможець цього протистояння зіграє проти Уельсу за путівку на чемпіонат світу-2022.

Команда Олександра Петракова не проведе жодного спарингу в рамках підготовки до зустрічі в Глазго.

Сергій Лук'яненко
Рейтинг:
(Голосів: 1)

Теги

Ендрю Робертсон

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини: Футбол

Президент UEFA: «Мені шкода всіх спортсменів: українських і російських. Особливо російські футболісти стали жертвами конфлікту»
Президент UEFA: «Мені шкода всіх спортсменів: українських і російських. Особливо російські футболісти стали жертвами конфлікту»
Футбол в Європі
16:15
Петраков - про Шотландію: «Після снарядів, ракет і бомб ми вже нічого не боїмося»
Петраков - про Шотландію: «Після снарядів, ракет і бомб ми вже нічого не боїмося»
Чемпіонат світу з футболу
15:58
Тренер збірної Шотландії: «Справа не в тому, щоб бути поганими хлопцями. Ми всі розуміємо ситуацію України»
Тренер збірної Шотландії: «Справа не в тому, щоб бути поганими хлопцями. Ми всі розуміємо ситуацію України»
Чемпіонат світу з футболу
15:00
Робертсон: «Весь світ хоче, щоб Україна перемогла. Я б також хотів, але вони грають проти моєї країни»
Робертсон: «Весь світ хоче, щоб Україна перемогла. Я б також хотів, але вони грають проти моєї країни»
Збірна України
14:40
Довбик близький до переходу в «Торіно». Стало відомо, скільки за нього готові заплатити
Довбик близький до переходу в «Торіно». Стало відомо, скільки за нього готові заплатити
Українська Прем'єр-ліга
14:06
«Феєнорд» програв фінал Ліги конференцій. Після поразки в місті заарештували 72 людей
«Феєнорд» програв фінал Ліги конференцій. Після поразки в місті заарештували 72 людей
Ліга конференцій UEFA
13:41
Мессі потрапив до символічної збірної сезону у топ-5 лігах Європи. Вище оцінка лише у трьох гравців
Мессі потрапив до символічної збірної сезону у топ-5 лігах Європи. Вище оцінка лише у трьох гравців
Ліга 1
13:18
Вальверде: «Що б я віддав за перемогу в Лізі чемпіонів? Сина – ні, а от дружину міг би»
Вальверде: «Що б я віддав за перемогу в Лізі чемпіонів? Сина – ні, а от дружину міг би»
Ліга чемпіонов UEFA
12:36
Збірна України замість спарингу проведе двосторонній матч. Результат, автори голів, склади не оголошуватимуться
Збірна України замість спарингу проведе двосторонній матч. Результат, автори голів, склади не оголошуватимуться
Збірна України
12:00
Всі новини

Популярні новини

Лунін – про чемпіонство: «Команда святкує, веселиться, а ти стоїш з телефоном і там приходять новини про прильоти»
Лунін – про чемпіонство: «Команда святкує, веселиться, а ти стоїш з телефоном і там приходять новини про прильоти»
Футбол Прімера
23 травня 19:25
Катерина Усик: «Власти Крыма горят. Они предатели. Понимают все»
Катерина Усик: «Власти Крыма горят. Они предатели. Понимают все»
Бокс Професійний бокс
20 травня 18:59
1
Забарний купив дрон для ЗСУ і хотів це приховати
Забарний купив дрон для ЗСУ і хотів це приховати
Футбол Українська Прем'єр-ліга
24 травня 20:05
«Для чого з автоматом фотографувався?» Російський екс-чемпіон Bellator накинувся на Усика
«Для чого з автоматом фотографувався?» Російський екс-чемпіон Bellator накинувся на Усика
Бокс Професійний бокс
19 травня 21:05
5
Леоненко: «Потрібно проводити УПЛ в Україні. Чого, тоді, не на Місяці зробити?»
Леоненко: «Потрібно проводити УПЛ в Україні. Чого, тоді, не на Місяці зробити?»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
19 травня 20:24
«Складно, але не неможливо». Екс чемпіон – щодо реваншу Усик – Джошуа
«Складно, але не неможливо». Екс чемпіон – щодо реваншу Усик – Джошуа
Бокс Професійний бокс
23 травня 10:18
Всі новини