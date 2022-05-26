Робертсон: «Весь світ хоче, щоб Україна перемогла. Я б також хотів, але вони грають проти моєї країни»
Капітан збірної Шотландії Ендрю Робертсон дав інтерв’ю BBC, в якому зізнався, що і сам хотів би, аби Україна вийшла на чемпіонат світу-2022:
«Коли ти дивишся на це [вторгнення росії в Україна], це жахливо. Неможливо залишати це без уваги, але нам потрібно намагатися відволіктися від цього.
Ми будемо все такими ж співчутливими до і після матчу проти України, але протягом цих 90 хвилин, чи 120 хвилин, чи скільки це займе, ми повинні бути готові боротися за наші мрії.
Я не можу собі уявити через що вони проходять, але ми повинні бути готові битися. Як гравці ми хочемо грати на чемпіонаті світу.
Напевно, кожен у світі хоче, щоб Україна перемогла. Якби у них був якийсь інший суперник, то, імовірно, я б також хотів, щоб вони перемогли. Але, на жаль, вони грають проти нашої країни. І ми маємо стояти на їхньому шляху.
Ми знаємо, що вони готові до цього і ми також повинні бути готовими. Вони будуть переповнені емоціями. Важливо, щоб ми влаштували подію, щоб наші фанати створили атмосферу підтримки, таку гучну, як і завжди на Хемпдені.
Якщо ми зробимо це, то це подарує нам найкращі з можливих шансів на те, щоб спробувати досягнути нашої мрії».
Також в BBC пишуть, що Робертсон зв’язувався з Олександром Зінченком і питав у гравця «Манчестер Сіті» як шотландці можуть допомогти Україні.
Матч Шотландія – Україна відбудеться 1 червня. Переможець цього протистояння зіграє проти Уельсу за путівку на чемпіонат світу-2022.
Команда Олександра Петракова не проведе жодного спарингу в рамках підготовки до зустрічі в Глазго.
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