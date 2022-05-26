Робертсон: «Весь світ хоче, щоб Україна перемогла. Я б також хотів, але вони грають проти моєї країни»

Капітан збірної Шотландії Ендрю Робертсон дав інтерв’ю BBC, в якому зізнався, що і сам хотів би, аби Україна вийшла на чемпіонат світу-2022:

Ми будемо все такими ж співчутливими до і після матчу проти України, але протягом цих 90 хвилин, чи 120 хвилин, чи скільки це займе, ми повинні бути готові боротися за наші мрії.

Я не можу собі уявити через що вони проходять, але ми повинні бути готові битися. Як гравці ми хочемо грати на чемпіонаті світу.

Напевно, кожен у світі хоче, щоб Україна перемогла. Якби у них був якийсь інший суперник, то, імовірно, я б також хотів, щоб вони перемогли. Але, на жаль, вони грають проти нашої країни. І ми маємо стояти на їхньому шляху.

Ми знаємо, що вони готові до цього і ми також повинні бути готовими. Вони будуть переповнені емоціями. Важливо, щоб ми влаштували подію, щоб наші фанати створили атмосферу підтримки, таку гучну, як і завжди на Хемпдені.

Якщо ми зробимо це, то це подарує нам найкращі з можливих шансів на те, щоб спробувати досягнути нашої мрії».