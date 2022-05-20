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«Рома» позбавила «Аталанту» Маліновського місця в Лізі Європи

«Вовки» розгромили «Торіно» і стали недосяжними для команди українця
Футбол Серія А
20 травня 23:38
«Рома» позбавила «Аталанту» Маліновського місця в Лізі Європи
Фото - ФК Рома

У заключному турі італійської Серії А «Рома» на виїзді розгромила «Торіно».

«Вовки» оволоділи впевненою перевагою під кінець першого тайму. Абрахам оформив дубль з гри і пенальті.

Після перерви підопічні Жозе Моуріньо довели рахунок до розгромного. Другий удар з точки за гру реалізував Пеллегріні.

«Рома» набрала 63 очка і стала недосяжною для «Аталанти» Руслана Маліновського і «Фіорентини» в боротьбі за Лігу Європи. Команди посперечаються за путівку в третій за рангом єврокубок.

Серія А, 38 тур

«Торіно» - «Рома» 0: 3

голи: Абрахам, 33, 42 (пен.), Пеллегріні, 78 (пен.)

«Торіно»: Беріша, Айна, Родрігес (Буонджорно, 46), Лукич, Зима, Ансальді (Сек, 46), Прат, Брекало (П'яца, 46), Втечі, Річчі (Мандрагора, 84), Белотті (Пеллегрі, 68).

«Рома»: Руй Патрісиу, Манчіні, Кумбула, Рожер, Спінаццола (Вінья, 83), Залевскі (Карсдорп, 58), Сержіу Олівейра (Крістанте, 58), Верету, Пеллегріні (Ель-Шаараві, 82), Шомуродов (Дзаньоло, 76), Абрахам.

попередження: Ансальді, Буонджорно - Рожер, Шомуродов
Сергій Стаднюк
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Теги

Аталанта Рома (Рим) Торіно Руслан Малиновський

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