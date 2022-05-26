Першу в історії Лігу конференцій виграла «Рома»
«Рома» залила роздягальню пивом після перемоги у Лізі конференцій
На прес-конференції Моуріньо облили шампанським
07:23
Римська «Рома» стала першим в історії переможцем Ліги конференцій. В фіналі команда Жозе Моуріньо обіграла «Феєнорд».
Для джалороссі це перший єврокубок у історії та перший трофей загалом з 2008 року. Тому зрозуміло, що команда не стримувала своєї радості. Ось кадри з роздягальні, котру «Рома» залила пивом, співаючи пісні в честь свого головного тренера:
José Mourinho! La la la la la la la... José Mourinho la la la la la la la #ASRoma #UECLfinal pic.twitter.com/awuPHZEqfc— AS Roma (@OfficialASRoma) May 26, 2022
До речі, Моуріньо дісталося ще на прес-конференції. Але він всміхався, коли гравці обливали його шампанським:
May 25, 2022
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