«Рома» залила роздягальню пивом після перемоги у Лізі конференцій

На прес-конференції Моуріньо облили шампанським

Римська «Рома» стала першим в історії переможцем Ліги конференцій. В фіналі команда Жозе Моуріньо обіграла «Феєнорд».

Для джалороссі це перший єврокубок у історії та перший трофей загалом з 2008 року. Тому зрозуміло, що команда не стримувала своєї радості. Ось кадри з роздягальні, котру «Рома» залила пивом, співаючи пісні в честь свого головного тренера:

José Mourinho! La la la la la la la... José Mourinho la la la la la la la #ASRoma #UECLfinal pic.twitter.com/awuPHZEqfc — AS Roma (@OfficialASRoma) May 26, 2022

До речі, Моуріньо дісталося ще на прес-конференції. Але він всміхався, коли гравці обливали його шампанським: