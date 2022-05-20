Розе звільнений з поста головного тренера дортмундської «Боруссії»

Новий наставник команди стане відомий найближчим часом

Дортмундська «Боруссія» на своємуповідомила, що клуб розірвав контракт з головним тренеромРішення було прийнято в результаті зустрічі фахівця з керівниками команди. У ній брали участь генеральний директор, директор, глава відділу професійних гравціві консультант клубуНа даний момент невідомо, хто стане новим наставником «Боруссії». Сезон-2021/22 в Бундеслізі дортмундці завершили на 2-й позиції в турнірній таблиці.А тим часом хорватський фахівець