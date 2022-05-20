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Розе звільнений з поста головного тренера дортмундської «Боруссії»

Новий наставник команди стане відомий найближчим часом
Футбол Бундесліга
14:49
Розе звільнений з поста головного тренера дортмундської «Боруссії»
Дортмундська «Боруссія» на своєму офіційному сайті повідомила, що клуб розірвав контракт з головним тренером Марко Розе.

Рішення було прийнято в результаті зустрічі фахівця з керівниками команди. У ній брали участь генеральний директор Ганс-Йоахім Ватцке, директор Міхаель Цорк, глава відділу професійних гравців Себастьян Кель і консультант клубу Маттіас Заммер.

На даний момент невідомо, хто стане новим наставником «Боруссії». Сезон-2021/22 в Бундеслізі дортмундці завершили на 2-й позиції в турнірній таблиці.

А тим часом хорватський фахівець Ніко Ковач буде призначений головним тренером німецького «Вольфсбурга».
Володимир Кириченко
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Боруссія Дортмунд Марко Розі

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