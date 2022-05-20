Дортмундская «Боруссія» пропустила 9 м'ячів в 2 останніх домашніх матчах - до цього за 8 ігор було менше
Розе звільнений з поста головного тренера дортмундської «Боруссії»
Новий наставник команди стане відомий найближчим часом
14:49
Рішення було прийнято в результаті зустрічі фахівця з керівниками команди. У ній брали участь генеральний директор Ганс-Йоахім Ватцке, директор Міхаель Цорк, глава відділу професійних гравців Себастьян Кель і консультант клубу Маттіас Заммер.
На даний момент невідомо, хто стане новим наставником «Боруссії». Сезон-2021/22 в Бундеслізі дортмундці завершили на 2-й позиції в турнірній таблиці.
А тим часом хорватський фахівець Ніко Ковач буде призначений головним тренером німецького «Вольфсбурга».
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