Леоненко: «Наші футболісти нічого не вміють. Подивіться, куди гравці «Динамо» поїхали в оренду…»
«Рух» представлятиме Україну в Юнацькій лізі UEFA. Львів’яни виграли чемпіонат U-19
Для цього довелося провести матчі проти «Інгульця» і «Колоса» у Польщі
Львівський «Рух» виграв чемпіонат України з футболу серед команд до 19 років і наступного сезону буде виступати в Юнацькій лізі UEFA.
Команда Віталія Пономарьова виграла обидва перенесені матчі внутрішньої першості, котрі через військове вторгнення росії було вирішено провести у Польщі.
Львів’яни розгромили команду «Інгульця» (6:1), а потім і команду «Колоса» (3:0). Цього їм було достатньо, щоб обійти «Динамо» на першому місці чемпіонату.
Таким чином, вперше в Юнацькій лізі UEFA Україну представлятиме якийсь інший клуб окрім «Динамо» и «Шахтаря».
Наразі ж ведуться дискусії з приводу наступного сезону в українському футболі. Віктор Леоненко вважає, що УПЛ потрібно проводити вдома.
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