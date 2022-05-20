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«Рух» представлятиме Україну в Юнацькій лізі UEFA. Львів’яни виграли чемпіонат U-19

Для цього довелося провести матчі проти «Інгульця» і «Колоса» у Польщі
Футбол Українська Прем'єр-ліга
15:43
«Рух» представлятиме Україну в Юнацькій лізі UEFA. Львів’яни виграли чемпіонат U-19

Львівський «Рух» виграв чемпіонат України з футболу серед команд до 19 років і наступного сезону буде виступати в Юнацькій лізі UEFA.

Команда Віталія Пономарьова виграла обидва перенесені матчі внутрішньої першості, котрі через військове вторгнення росії було вирішено провести у Польщі.

Львів’яни розгромили команду «Інгульця» (6:1), а потім і команду «Колоса» (3:0). Цього їм було достатньо, щоб обійти «Динамо» на першому місці чемпіонату.

Таким чином, вперше в Юнацькій лізі UEFA Україну представлятиме якийсь інший клуб окрім «Динамо» и «Шахтаря».

Наразі ж ведуться дискусії з приводу наступного сезону в українському футболі. Віктор Леоненко вважає, що УПЛ потрібно проводити вдома.

Сергій Лук'яненко
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