Салах: «Іноді Клопп бісить мене»

Лідер «Ліверпуля» Мохаммед Салах висловився про відносини з головним тренером команди Юргеном клоппом. його цитує Liverpool Echo.

Я думаю, він знає, як зробити всіх навколо команди щасливими. Але іноді він мене злить, він це знає.

Він каже мені, що це ненормально, коли ти граєш кожну хвилину в лізі. Але я завжди кажу: «Подивіться, якщо я відновлююся і роблю все добре, то чому б і ні». Але я все розумію ».