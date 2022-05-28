Фанати «Ліверпуля» запросили Клоппа на весілля. І шоковані від того, що їх не проігнорували
Салах: «Іноді Клопп бісить мене»
Лідер «Ліверпуля» висловився про відносини з тренером
28 травня 22:45
Лідер «Ліверпуля» Мохаммед Салах висловився про відносини з головним тренером команди Юргеном клоппом. його цитує Liverpool Echo.
«Він відмінний тренер для всіх нас, у нас з ним відмінні відносини. Він відіграв велику роль в тому, щоб клуб вигравав трофеї, безумовно.
Я думаю, він знає, як зробити всіх навколо команди щасливими. Але іноді він мене злить, він це знає.
Він каже мені, що це ненормально, коли ти граєш кожну хвилину в лізі. Але я завжди кажу: «Подивіться, якщо я відновлююся і роблю все добре, то чому б і ні». Але я все розумію ».
Нагадаємо, прямо зараз «Ліверпуль» грає в фіналі Ліги чемпіонів проти «Реала».