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Салах: «Іноді Клопп бісить мене»

Лідер «Ліверпуля» висловився про відносини з тренером
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
28 травня 22:45
Салах: «Іноді Клопп бісить мене»

Лідер «Ліверпуля» Мохаммед Салах висловився про відносини з головним тренером команди Юргеном клоппом. його цитує Liverpool Echo.

«Він відмінний тренер для всіх нас, у нас з ним відмінні відносини. Він відіграв велику роль в тому, щоб клуб вигравав трофеї, безумовно.

Я думаю, він знає, як зробити всіх навколо команди щасливими. Але іноді він мене злить, він це знає.

Він каже мені, що це ненормально, коли ти граєш кожну хвилину в лізі. Але я завжди кажу: «Подивіться, якщо я відновлююся і роблю все добре, то чому б і ні». Але я все розумію ».

Нагадаємо, прямо зараз «Ліверпуль» грає в фіналі Ліги чемпіонів проти «Реала».

Петро Приходько
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Теги

Юрген Клопп Ліверпуль Мохамед Салах

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