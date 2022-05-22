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Салах розділив з Соном «Золоту бутсу» АПЛ, але одноосібно став кращим асистентом

Невелика втіха після упущеного чемпіонського титулу
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
23:28
Салах розділив з Соном «Золоту бутсу» АПЛ, але одноосібно став кращим асистентом

Вінгер «Ліверпуля» Мохамед Салах розділив з нападником «Тоттенгема» Сон Хин Міном звання кращого бомбардира АПЛ. Про це повідомляє прес-служба ліги.

Крім того, єгиптянин не обмежився «Золотий бутсою». Він ще й став кращим асистентом сезону.

Нагадаємо, в драматичній боротьбі «Ліверпуль» на одне очко поступився «Манчестер Сіті» чемпіонський титул.

Сергій Стаднюк
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Теги

Мохамед Салах Ліверпуль Сон Хин Мін Тоттенхем

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