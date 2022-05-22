«Арсенал» забив «Евертону» без Миколенка п'ять м'ячів, але «Тоттенгем» вирвав у «канонірів» путівку до ЛЧ
Салах розділив з Соном «Золоту бутсу» АПЛ, але одноосібно став кращим асистентом
Невелика втіха після упущеного чемпіонського титулу
Вінгер «Ліверпуля» Мохамед Салах розділив з нападником «Тоттенгема» Сон Хин Міном звання кращого бомбардира АПЛ. Про це повідомляє прес-служба ліги.
Крім того, єгиптянин не обмежився «Золотий бутсою». Він ще й став кращим асистентом сезону.
Нагадаємо, в драматичній боротьбі «Ліверпуль» на одне очко поступився «Манчестер Сіті» чемпіонський титул.
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