«Салернітана» отримала чотири м'ячі від «Удінезе», але з Серії А вилетів «Кальярі»

Сардинці мали шанс врятуватися, але не скористалися осічкою конкурента

Фото - Салернітана

В заключному турі італійської Серії А «Удінезе» на виїзді розгромив «Салернітану». «Кальярі» в гостях зіграв внічию з «Венецією».

Ще до перерви «дзебретте» довели рахунок до розгромного. відрізнялися Деулофеу, Несторовські і Удоджі. У другому таймі забив Перейра.

Сардинцям було досить обіграти «Венецію», яка вже вилетіла в Серію Б. Однак, незважаючи на перевагу, ворота суперника залишилися сухими.

Таким чином, «Салернитана» залишилася попереду «Кальярі» з відривом в одне очко і зберегла прописку в еліті.

Серія А, 38 тур

«Салернітана» - «Удінезе» 0: 4

Голи: Деулофеу, 6, Несторівський, 34, Удоджі, 42, Перейра, 57

«Салернітана»: Бєлєц, Маццоккі, Фасіо, Радовановіч, Дьомбер (Рібері, 63), Руджері (Дзортеа, 46), Кулібалі (Кулібалі, 46), Бохінен (Кастанос, 63), Верді (Перотті, 63), Джуріч, Бонаццолі.

«Удінезе»: Паделлі, Моліна, Нюйтінк, Родріго Бека (Бенкович, 87), Перес, Удоджі (Соппі, 68), Перейра (Пафунді, 68), Уолас, Макенго, Несторівскі (Пінці, 90), Деулофеу (Самарджіч, 46).

Попередження: Бєлєц, Нікола - Перейра

«Венеція» - «Кальярі» 0: 0

«Венеція»: Мяенпяа, Матею, Кальдара, Чеккароні, Свобода, Хапс, Чрнігой (Фьорділіно, 55), Перець (Леал, 89), Ампаду, Кюізанс (Тессманн, 74), Юнсен (Мікаельссон, 73).

«Кальярі»: Краньйо, Белланова, Чеппітеллі (Ловато, 57), Альтаре, Карбоні, Лікоянніс (Ріг, 34), Дейола (Марін, 58), Грассі (Перейро, 80), Нандес, Жоао Педро, Паволетті (Кейта Бальде, 80).

Попередження: Чеппітеллі, Нандес, Альтаре