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«Сампдорія» не буде викуповувати контракт Супрягі

Український нападник повернеться в «Динамо»
Футбол Українські легіонери
13:55
«Сампдорія» не буде викуповувати контракт Супрягі
22-річний форвард «Сампдоріі» Владислав Супряга покине генуезький клуб по завершенню сезону. Про це повідомляє SampNews24.

Гравець був орендований італійцями у «Динамо» в січні терміном на півроку з опцією викупу, проте боси «Сампдоріі» не мають наміру скористатися можливістю залишити українця в клубі в подальшому.

Супряга не вразив босів і тренерський штаб «Сампдорії», так як йому було довірено провести за команду лише 24 хвилини в одному матчі Серії А.

Напередодні Супряга приєднався до молодіжної збірної України, незважаючи на те, що сезон в чемпіонаті Італії ще не закінчився.
Володимир Кириченко
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Теги

Владислав Супряга Сампдорія Динамо Київ

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