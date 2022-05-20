Супряга – в таборі молодіжної збірної України
«Сампдорія» не буде викуповувати контракт Супрягі
Український нападник повернеться в «Динамо»
13:55
Гравець був орендований італійцями у «Динамо» в січні терміном на півроку з опцією викупу, проте боси «Сампдоріі» не мають наміру скористатися можливістю залишити українця в клубі в подальшому.
Супряга не вразив босів і тренерський штаб «Сампдорії», так як йому було довірено провести за команду лише 24 хвилини в одному матчі Серії А.
Напередодні Супряга приєднався до молодіжної збірної України, незважаючи на те, що сезон в чемпіонаті Італії ще не закінчився.
Коментарі 0