Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
18:00
live
Інформаційний марафон
23:30
Волейбол. Суперліга-Дмарт. Жінки. Прометей - Хімік

Сенсації не сталося. «Порту» виграв кубок Португалії в команди, що вилетіла з чемпіонату

«Тондела» зуміла оформиль лише гол престижу
Футбол Футбол в Європі
21:21
Сенсації не сталося. «Порту» виграв кубок Португалії в команди, що вилетіла з чемпіонату
Фото - ФК Порту

У фіналі Кубка Португалії «Порту» виявився сильнішим за «Тонделу».

Дубль оформив Таремі, Також відзначився Вітінья. Команда, раніше покинула елітний дивізіон, зуміла відповісти лише голом Борхеса.

Іранський форвард міг оформити хет-трик в цьому матчі. Але йому не вдалося реалізувати пенальті на 66-й хвилині.

«Порту» здобув перемогу в матчі і виграв трофей.

Кубок Португалії, фінал

«Порту» - «Тондела» 3:1

Голи: Таремі, 22, 74, Вітінья, 52 - Борхес, 73

«Порту»: Маркесін, Жоау Маріу, Мбемба, Пепе, Зайду, Груїч (Урібе, 84), Вітінья, Отавіо, Едуардо Пепе (Консейсау, 76), Таремі (Мартінес, 84), Еванілсон (Галено, 72).

«Тондела»: Мбайє, Сеньян, Алвес, Куарежма, Ундабаррена (Бебето, 69), Педро Аугусто (Жуан Педро, 56), Алмейда (Дантес, 69), Борхес, Агра (Боселлі, 82), Барбоза, Дос Аньос (Дадашов, 56).

Попередження: Груїч, Консейсау - Алвес, Барбоза

Сергій Стаднюк
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Порту Кубок Португалії (футбол)

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини: Футбол

Салах розділив з Соном «Золоту бутсу» АПЛ, але одноосібно став кращим асистентом
Салах розділив з Соном «Золоту бутсу» АПЛ, але одноосібно став кращим асистентом
Англійська Прем'єр-ліга
23:28
Зінченко зізнався, що хоче привезти титул АПЛ в Україну
Зінченко зізнався, що хоче привезти титул АПЛ в Україну
Англійська Прем'єр-ліга
23:03
Стало відомо, хто залишає іспанську Прімеру за підсумками сезону
Стало відомо, хто залишає іспанську Прімеру за підсумками сезону
Прімера
22:53
«Дякую за чотири роки! Чекаю нового виклику ». Ярмоленко попрощався з «Вест Гемом»
«Дякую за чотири роки! Чекаю нового виклику ». Ярмоленко попрощався з «Вест Гемом»
Англійська Прем'єр-ліга
22:38
Ібрагімович брутально закурив сигару під час святкування чемпіонства «Мілана» прямо на полі. Відео
Ібрагімович брутально закурив сигару під час святкування чемпіонства «Мілана» прямо на полі. Відео
Серія А
22:33
Гвардіола роздягнувся догола в роздягальні «Ман Сіті» під час святкування чемпіонства. Відео
Гвардіола роздягнувся догола в роздягальні «Ман Сіті» під час святкування чемпіонства. Відео
Англійська Прем'єр-ліга
22:20
Один із вирішальних моментів чемпіонства! Як Зінченко асистував Родрі
Один із вирішальних моментів чемпіонства! Як Зінченко асистував Родрі
Англійська Прем'єр-ліга
22:14
Найбільш незабутній момент сезону в АПЛ: Зінченко з трофеєм, що оповитий українським прапором
Найбільш незабутній момент сезону в АПЛ: Зінченко з трофеєм, що оповитий українським прапором
Українські легіонери
22:03
До Шотландії готовий. Маліновський прибув до розташування збірної України
До Шотландії готовий. Маліновський прибув до розташування збірної України
Збірна України
21:51
Всі новини

Популярні новини

Шевченко назвав топ-футболіста, який найбільше підтримав Україну
Шевченко назвав топ-футболіста, який найбільше підтримав Україну
Футбол Футбол в Європі
18 травня 19:59
Кличко: «Якщо буде критична ситуація, то футболісти «Динамо» і «Шахтаря» візьмуть в руки зброю»
Кличко: «Якщо буде критична ситуація, то футболісти «Динамо» і «Шахтаря» візьмуть в руки зброю»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
17 травня 19:44
Катерина Усик: «Власти Крыма горят. Они предатели. Понимают все»
Катерина Усик: «Власти Крыма горят. Они предатели. Понимают все»
Бокс Професійний бокс
20 травня 18:59
1
Тато буде дуже незадоволений. Сина Холіфілда важко нокаутував джорнімен. Відео
Тато буде дуже незадоволений. Сина Холіфілда важко нокаутував джорнімен. Відео
Бокс Професійний бокс
15 травня 09:05
﻿У вагу Усика після дворічної дискваліфікації повертається непереможний звір
﻿У вагу Усика після дворічної дискваліфікації повертається непереможний звір
Бокс Професійний бокс
16 травня 21:09
Усику не віддадуть. В WBC розповіли про долю титулу, якщо Ф’юрі все ж не збрехав
Усику не віддадуть. В WBC розповіли про долю титулу, якщо Ф’юрі все ж не збрехав
Бокс Професійний бокс
15 травня 20:15
Всі новини