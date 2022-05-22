Сенсації не сталося. «Порту» виграв кубок Португалії в команди, що вилетіла з чемпіонату
У фіналі Кубка Португалії «Порту» виявився сильнішим за «Тонделу».
Дубль оформив Таремі, Також відзначився Вітінья. Команда, раніше покинула елітний дивізіон, зуміла відповісти лише голом Борхеса.
Іранський форвард міг оформити хет-трик в цьому матчі. Але йому не вдалося реалізувати пенальті на 66-й хвилині.
«Порту» здобув перемогу в матчі і виграв трофей.
Кубок Португалії, фінал
«Порту» - «Тондела» 3:1
Голи: Таремі, 22, 74, Вітінья, 52 - Борхес, 73
«Порту»: Маркесін, Жоау Маріу, Мбемба, Пепе, Зайду, Груїч (Урібе, 84), Вітінья, Отавіо, Едуардо Пепе (Консейсау, 76), Таремі (Мартінес, 84), Еванілсон (Галено, 72).
«Тондела»: Мбайє, Сеньян, Алвес, Куарежма, Ундабаррена (Бебето, 69), Педро Аугусто (Жуан Педро, 56), Алмейда (Дантес, 69), Борхес, Агра (Боселлі, 82), Барбоза, Дос Аньос (Дадашов, 56).
Попередження: Груїч, Консейсау - Алвес, Барбоза
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