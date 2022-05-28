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Світовий бокс. Тижневик

«Шахтар» молиться, щоб Де Дзербі пішов - журналіст

«Гірникам» складно виконувати зобов'язання за контрактом перед тренером
Футбол Українська Прем'єр-ліга
17:58
«Шахтар» молиться, щоб Де Дзербі пішов - журналіст

Український журналіст Ігор Циганик в шоу «Циганик лайв» заявив, що «Шахтарю» буде вигідніше, якщо головний тренер Роберто де Дзербі покине команду.

«Поки немає інформації, 50 на 50 по Де Дзербі. Думаю, що не залишиться, але поки немає пропозицій, які його задовольнили б. Якщо знайде варіанти, то піде, але якщо немає, то тут у нього дуже хороший контракт. І «Шахтар» буде зобов'язаний платити йому гроші.

Я думаю, що «Шахтар» молиться, щоб Де Дзербі пішов і не потрібно було платити ту зарплату, яка в контракті у нього. На зменшення він не піде, і «Шахтар» чекає, щоб з'явилася пропозиція і тренер пішов.

Контракт дуже великий, і зараз важко його виконувати ».

Раніше повідомлялося, що Де Дзербі очолить «Наполі».

Петро Приходько
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Теги

Роберто Де Дзербі Шахтар Донецьк

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