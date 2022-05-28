«Шахтар» молиться, щоб Де Дзербі пішов - журналіст

Український журналіст Ігор Циганик в шоу «Циганик лайв» заявив, що «Шахтарю» буде вигідніше, якщо головний тренер Роберто де Дзербі покине команду.

Я думаю, що «Шахтар» молиться, щоб Де Дзербі пішов і не потрібно було платити ту зарплату, яка в контракті у нього. На зменшення він не піде, і «Шахтар» чекає, щоб з'явилася пропозиція і тренер пішов.

Контракт дуже великий, і зараз важко його виконувати ».